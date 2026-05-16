SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 16 de mayo de 2026

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este 16 de mayo de 2026 al nuevo sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país y que diariamente entrega importantes premios a quienes logran acertar la combinación ganadora.

En el sorteo de esta tarde, realizado oficialmente sobre las 4:00 p.m., ya se conocieron las cifras favorecidas y el signo zodiacal correspondiente.

Por lo tanto, los apostadores ahora revisan sus tiquetes para confirmar si obtuvieron alguno de los premios habilitados por el juego.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 14 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 14 de mayo de 2026

Después de las 4:00 de la tarde, los apostadores del Super Astro Sol pudieron saber si contaron o no con suerte.

La combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado y se ha consolidado como una de las modalidades favoritas entre quienes participan en juegos de suerte y azar en Colombia.

Su dinámica combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco, lo que incrementa el nivel de dificultad y también el valor de los premios entregados.

¿Cómo se gana en el Super Astro Sol?

Para llevarse el premio mayor, el jugador debe acertar las cuatro cifras en el orden exacto y además coincidir con el signo zodiacal sorteado. El plan de premios también contempla pagos para quienes logren acertar las últimas tres o dos cifras junto con el signo correspondiente.

De acuerdo con la mecánica oficial del juego, el premio máximo puede llegar a pagar hasta 42.000 veces el valor apostado, dependiendo del monto jugado por cada participante. Además, el sorteo es supervisado por las entidades autorizadas y reguladas en Colombia para garantizar transparencia en cada jornada.

Actualmente, los resultados del Super Astro Sol pueden consultarse en plataformas digitales y puntos autorizados minutos después de finalizar el sorteo oficial.

Horario y recomendaciones para reclamar premios del Super Astro Sol

El Super Astro Sol realiza sus sorteos en horas de la tarde y suele ser transmitido por canales autorizados y plataformas oficiales. Los jugadores deben conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.

En caso de resultar ganador, se recomienda verificar el resultado únicamente en sitios oficiales o medios reconocidos para evitar confusiones. También es importante revisar las condiciones de pago y los plazos establecidos para reclamar el dinero correspondiente.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren procesos adicionales de validación e identificación del ganador.