Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 11 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
08:37 a. m.
  • Compromiso y valentía fue lo que demostró un policía que persiguió y capturó a dos delincuentes que habían atracado a un ciclista.
  • Habitantes de una vereda en Ituango, Antioquia, denuncian daños en sus viviendas tras el bombardeo en el que fue dado de baja alias Ramiro.
  • Con disparos y granadas una banda delincuencial tiene atemorizados a los comerciantes de Kennedy. El Gaula ya tiene identificados a los integrantes.
