Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 11 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
marzo 11 de 2026
- Compromiso y valentía fue lo que demostró un policía que persiguió y capturó a dos delincuentes que habían atracado a un ciclista.
- Habitantes de una vereda en Ituango, Antioquia, denuncian daños en sus viviendas tras el bombardeo en el que fue dado de baja alias Ramiro.
- Con disparos y granadas una banda delincuencial tiene atemorizados a los comerciantes de Kennedy. El Gaula ya tiene identificados a los integrantes.