Soldados rescataron a bebé de 8 meses a la que le cayó encima una pared, en Vichada

Enfermeros de combate llegaron a la vivienda, tras ser alertados sobre el colapso de un muro. La bebé presentaba dificultad respiratoria.

marzo 11 de 2026
08:37 a. m.
Una bebé de ocho meses fue rescatada por enfermeros de combate tras quedar sepultada bajo los escombros de una pared que colapsó en su vivienda, ubicada en zona rural del municipio de Cumaribo, departamento del Vichada.

El incidente ocurrió en inmediaciones de la comunidad Camunianae, situada en el resguardo Bajo Río Vichada. La menor estaba en el lugar junto con su madre, cuando una de las paredes de la estructura cedió y cayó sobre ella, cubriéndola completamente de escombros.

La mujer vivió momentos de angustia al presenciar cómo su hija quedaba atrapada bajo los restos de la pared. Inmediatamente después del colapso, miembros de la comunidad alertaron a los uniformados del Ejército Nacional que realizaban labores de seguridad en la zona.

Así fue el rescate de la bebé

Al llegar al lugar, los soldados constataron que la bebé presentaba dificultades respiratorias graves debido a la inhalación de polvo y sedimento. "Le brindamos los primeros auxilios y la primera atención", señaló el soldado Jeferson Cano.

Gracias a la articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la menor fue extraída en helicóptero y trasladada de urgencia a un centro médico en Cumaribo.

La niña fue evacuada por vía aérea debido a las condiciones geográficas de la zona y la necesidad de atención médica especializada inmediata.

Estado de salud de la menor

Una vez en Cumaribo, la menor fue ingresada a un centro asistencial para recibir atención médica completa y evaluación de posibles lesiones derivadas del incidente. Hasta el momento, no se han reportado detalles oficiales sobre su estado de salud actual.

El municipio de Cumaribo se encuentra en una de las regiones más alejadas del departamento del Vichada, en la Orinoquia colombiana, donde las comunidades indígenas enfrentan desafíos constantes de acceso a servicios básicos y atención en emergencias.

