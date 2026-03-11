Fin del amor: famosa pareja dentro de La Casa de los Famosos terminó su relación

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran atravesando por la novena semana de juego con una gran cantidad de cambios y nuevas polémicas que han afectado la convivencia del lugar.

No cabe duda de que varias parejas se han llevado la atención no solo de sus compañeros, sino también de millones colombianos que se encuentran al tanto de lo que ocurre con sus famosos favoritos. Por esto, un acontecimiento ya ha generado gran revuelo entre los fanáticos, pues una de las parejas más famosas terminó su relación.

¿Cuál fue la pareja que terminó?

Se trata de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, quienes desde hace semanas empezaron a consolidar su gusto al compartir varios momentos juntos y encontrarse durante las noches en una misma cama.

Dicho vínculo ya ha generado gran inconformismo entre sus compañeros, quienes, en una ocasión reciente, protagonizaron una seria discusión al condenar el acercamiento que la antioqueña estaba desarrollando con el actor.

Ante las críticas de sus compañeros y una lluvia de comentarios en redes sociales, ambos participantes tuvieron una seria conversación con la que determinaron que debían darle fin a su vínculo sentimental.

Esta decisión se tomó a raíz de la más reciente charla con la que la jugadora le manifestó su inconformidad con que el actor se apropie de algunas peleas que ella tiene con otros compañeros de juego.

Pese a que ambos dejaron en claro el gusto latente que todavía continúa, los dos acordaron que era lo mejor para el desarrollo de la competencia.

“Dame un beso… tengo que bloquear ese pensamiento por completo. Si tú llegas a sentir eso, yo no voy a correr la boca porque tú me encantas. Está muy bien lo que hiciste y Dios nos puede premiar, pídeselo a él”, expresó Estrada.

Así mismo, le hizo saber a la mujer su interés por no ver desconfianza hacia él ya que explicó que dentro de sus intereses está en que ambos puedan sostener una relación de confianza y amistad.

¿Qué dijo Yuli sobre Alejandro?

Por otro lado, la antioqueña tuvo un espacio para sincerarse con Manuela y explicarle algunas de sus inconformidades con el vínculo que ha desarrollado con el actor. Según su relato, no se encuentra de acuerdo con varias de sus acciones. También, recalcó que dicha relación ha avanzado “muy rápido” por lo que quiere evitar perjudicar su juego.