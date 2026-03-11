Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 10 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
marzo 11 de 2026
- El ataque terrorista en la vía Panamericana contra un convoy militar en Patía, Cauca. La explosión dejó un soldado asesinado y tres más heridos.
- El giro que podría dar la investigación por un supuesto accidente de tránsito en Bogotá, en el que madre e hijo fallecieron. La Fiscalía señala al esposo de la mujer de haberlos asesinado.
- La tensión en el estrecho de Ormuz aumenta a medida que Donald Trump anuncia la destrucción de 10 embarcaciones iraníes.