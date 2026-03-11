Alertan por estafa que usa el nombre de Gustavo Petro y Prosperidad Social: de esto se trata

En los últimos días, las autoridades colombianas y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) han emitido una alerta urgente ante la masiva difusión de una cadena fraudulenta que circula principalmente por WhatsApp y Facebook.

Se trata del supuesto "Bono Mujer de $850.000", una promesa de ayuda económica que utiliza de manera ilícita el nombre del presidente Gustavo Petro y la imagen institucional del Gobierno Nacional para engañar a ciudadanas vulnerables.

Así funciona esa estafa: no caiga

La modalidad de estafa, clasificada técnicamente como phishing, invita a mujeres mayores de 18 años —especialmente madres cabeza de hogar o estudiantes— a registrarse en un enlace externo para recibir una supuesta bonificación de $850.000 pesos.

Al hacer clic en el vínculo, el usuario es redirigido a una página web que imita los colores y logotipos oficiales de la Presidencia de la República o de Prosperidad Social. Allí, se solicita completar un formulario con datos personales sensibles, tales como:

Nombres completos y números de cédula.

Dirección de residencia.

Números de contacto.

En algunos casos, información bancaria o claves de acceso.

El objetivo de los ciberdelincuentes es capturar esta información para realizar fraudes financieros, suplantación de identidad o incluso vender las bases de datos a terceros.

"Esta información es completamente falsa. Prosperidad Social no realiza inscripciones a través de enlaces compartidos en redes sociales o cadenas de WhatsApp. Todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios", señalaron.