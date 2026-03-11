CANAL RCN
Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la goleada de Nacional sobre Junior: hay nuevo líder

Tras la goleada de los verdolagas, la tabla de la liga colombiana tuvo varios movimientos.

Foto: Prensa Atlético Nacional

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
07:48 a. m.
La liga colombiana poco a poco se va poniendo al día en su calendario con varios juegos que se han disputado en esta semana.

Este miércoles, Atlético Nacional y Junior se pusieron al día al medirse en un duelo que estaba aplazado por la fecha 3 del rentado local.

Los verdolagas se impusieron por goleada en su visita a la arenosa por un 4-0. Los goles del encuentro fueron obra de Rengifo, Morelos, Asprilla y Moreno.

Con este resultado, los verdolagas movieron la tabla de posiciones y se pusieron como líderes en conjunto con la revelación del torneo, el Deportivo Pasto.

Así va la tabla de posiciones de la liga colombiana

  1. Atl. Nacional - 21 puntos
  2. Pasto - 21 puntos
  3. Once Caldas - 19 puntos
  4. Inter Bogotá - 19 puntos
  5. Bucaramanga - 17 puntos
  6. América - 16 puntos
  7. Junior - 16 puntos
  8. Tolima - 15 puntos
  9. Millonarios - 14 puntos
  10. Llaneros - 14 puntos
  11. Fortaleza - 14 puntos
  12. Cali - 12 puntos
  13. Águilas Doradas - 12 puntos
  14. Santa Fe - 10 puntos
  15. Jaguares - 10 puntos
  16. Medellín - 7 puntos
  17. Cúcuta - 6 puntos
  18. Boyacá Chicó - 4 puntos
  19. Pereira - 4 puntos.
  20. Alianza 4 puntos.

Cabe anotar que varios de los equipos tienen un partido pendiente para ponerse al día en el calendario de la liga que lleva diez fechas.

La próxima jornada se llevará a cabo desde el próximo viernes 13 de marzo cuando Once Caldas se mida con Pasto en uno de los duelos más llamativos.

Otro de los duelos que se robará las miradas será el de Tolima, equipo que visitará al América de Cali en el Pascual.

