Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la goleada de Nacional sobre Junior: hay nuevo líder

La liga colombiana poco a poco se va poniendo al día en su calendario con varios juegos que se han disputado en esta semana.

Este miércoles, Atlético Nacional y Junior se pusieron al día al medirse en un duelo que estaba aplazado por la fecha 3 del rentado local.

Repase los goles de Nacional en este enlace:

Los verdolagas se impusieron por goleada en su visita a la arenosa por un 4-0. Los goles del encuentro fueron obra de Rengifo, Morelos, Asprilla y Moreno.

Con este resultado, los verdolagas movieron la tabla de posiciones y se pusieron como líderes en conjunto con la revelación del torneo, el Deportivo Pasto.

Así va la tabla de posiciones de la liga colombiana

Atl. Nacional - 21 puntos Pasto - 21 puntos Once Caldas - 19 puntos Inter Bogotá - 19 puntos Bucaramanga - 17 puntos América - 16 puntos Junior - 16 puntos Tolima - 15 puntos Millonarios - 14 puntos Llaneros - 14 puntos Fortaleza - 14 puntos Cali - 12 puntos Águilas Doradas - 12 puntos Santa Fe - 10 puntos Jaguares - 10 puntos Medellín - 7 puntos Cúcuta - 6 puntos Boyacá Chicó - 4 puntos Pereira - 4 puntos. Alianza 4 puntos.

Cabe anotar que varios de los equipos tienen un partido pendiente para ponerse al día en el calendario de la liga que lleva diez fechas.

La próxima jornada se llevará a cabo desde el próximo viernes 13 de marzo cuando Once Caldas se mida con Pasto en uno de los duelos más llamativos.

Otro de los duelos que se robará las miradas será el de Tolima, equipo que visitará al América de Cali en el Pascual.