Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 17 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
12:39 p. m.
  • Clínica San Luis en Bucaramanga alerta por crisis financiera: Coosalud debe $9.000 millones
  • "Hoy no tenemos Alcaldía ni estación de Policía": alcalde de Buenos Aires, Cauca, tras cruel ataque de disidencias
  • Cancillería investigará a funcionarios de la Embajada en Nicaragua por la parranda de Carlos Ramón González
