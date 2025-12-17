CANAL RCN
Documento revela que Óscar Muñoz pidió a Cancillería reasignar recursos para evento con Carlos Ramón González en Nicaragua

El encargado de Negocios de Colombia en Nicaragua solicitó a la Cancillería la reasignación de recursos sobrantes para realizar el evento.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
12:23 p. m.
En una carta firmada el pasado 10 de diciembre, el encargado de Negocios de Colombia en Nicaragua, Óscar Iván Muñoz Giraldo, solicitó a la Cancillería la reasignación de recursos sobrantes de proyectos de diplomacia cultural para financiar una actividad realizada el 11 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua.

El evento, denominado Noche Vallenata Colombiana, contó con la participación de Carlos Ramón González, ex director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de corrupción de la UNGRD. A través de un video revelado por W Radio, el exfuncionario, con circular roja de la Interpol, aparece bailando en el evento.

En el memorando, Muñoz explicó que tras la ejecución de los proyectos culturales en Nicaragua quedó un saldo de 697 dólares, debido a que los tiquetes de viaje de artistas colombianos resultaron más económicos de lo previsto.

Recursos para una noche vallenata en el Teatro Rubén Darío

La propuesta presentada a la Cancillería planteaba reinvertir el excedente en una actividad de cierre de año, cofinanciada con el Teatro Nacional, con la presentación del músico colombiano Albeiro González, acordeonero y cantante con trayectoria junto a agrupaciones como Los Hijos del Majagual y artistas como Beto Jamaica y Alexander Manga.

Justificación ante la Cancillería

Muñoz enfatizó que la reasignación de recursos permitiría fortalecer la estrategia de diplomacia cultural y cerrar el año con un acto de integración binacional.

