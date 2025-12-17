CANAL RCN
Internacional

Jóvenes saquearon un supermercado en Australia tras la prohibición de redes sociales a menores

Jóvenes protestaron desnudos contra prohibición de redes sociales, saquearon un supermercado y tuvo que llegar la Policía Antidisturbios.

Australia prohibió redes sociales a menores de edad.
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
12:17 p. m.
Una protesta juvenil encendió las alarmas en Australia y volvió a poner en el centro del debate el impacto de las redes sociales en menores de edad.

Al menos 200 adolescentes protagonizaron un violento saqueo en un supermercado de la cadena Woolworths, en la localidad de Mordialloc, al sur de Melbourne.

El hecho incluyó destrozos, robos masivos y una escena que sorprendió a las autoridades: varios jóvenes ingresaron completamente desnudos, lo que obligó a la intervención de la Policía Antidisturbios para restablecer el orden.

El episodio ocurrió pocos días después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, una medida que ha generado respaldo, pero también rechazo entre algunos sectores juveniles. Las autoridades investigan si el ataque al supermercado estuvo directamente relacionado con esta nueva legislación.

Australia endurece su postura frente a las redes sociales y la salud mental

La prohibición, que ya entró en vigor, obligará a inhabilitar cerca de 2,5 millones de cuentas pertenecientes a menores de edad, pese a que muchas plataformas fijan el límite mínimo en 13 años.

El gobierno australiano tomó la decisión tras evaluar múltiples estudios que evidencian un deterioro progresivo de la salud mental en niños y adolescentes asociado al uso intensivo de redes sociales.

Datos del eSafety Commissioner 2024–2025 revelaron que el 53 % de los menores en el país ha sufrido acoso emocional, y casi la mitad de estos casos se origina en entornos digitales.

La comparación constante, el ciberacoso y el bullying en línea han sido identificados como detonantes de ansiedad, depresión y conductas autolesivas.

A este panorama se suman testimonios de familias afectadas por tragedias vinculadas al acoso digital. Uno de los casos más emblemáticos es el de Amy “Dolly” Everett, una adolescente que se quitó la vida en 2018 tras sufrir hostigamiento constante en redes sociales, hecho que impulsó el debate y terminó influyendo en la reciente legislación.

Protestas juveniles por la prohibición de las redes sociales

El saqueo en Mordialloc dejó daños materiales significativos y reabrió la discusión sobre cómo comunicar y aplicar este tipo de restricciones.

Mientras sectores políticos y expertos defienden la prohibición como una medida de protección, otros advierten que la falta de pedagogía podría generar reacciones extremas como la vivida en Melbourne.

