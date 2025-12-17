Lucas González y el momento que no se vio en TV: así rompió en llanto tras título de Junior

Lucas González, director técnico de Deportes Tolima, se convirtió en tendencia nacional tras la final de la Liga BetPlay 2025-II, no solo por la dura derrota ante Junior de Barranquilla, sino por una escena que conmovió a muchos aficionados.

RELACIONADO Así quedó el ránking de subcampeones de Liga BetPlay tras derrota de Tolima ante Junior

Luego del pitazo final en el estadio Manuel Murillo Toro, un video grabado desde la tribuna mostró al entrenador visiblemente afectado, con lágrimas en los ojos, mientras abandonaba el terreno de juego.

Tolima cayó por un global de 4-0, tras perder 3-0 en la ida en Barranquilla y 0-1 como local, quedándose nuevamente a las puertas de un título.

El video viral de Lucas González tras la final en Ibagué

Lucas González es reconocido en el FPC por su propuesta ofensiva y por un discurso técnico poco común en el medio local.

Sin embargo, esta vez la atención se centró en su lado más humano. En el video, captado por un hincha en el Murillo Toro, se observa al entrenador caminando cabizbajo y llorando, segundos después de consumarse la derrota ante Junior.

Para González, la final representaba otra oportunidad de conquistar su primer título como entrenador profesional. Antes ya lo había intentado con Águilas Doradas, América de Cali y también en su paso por el fútbol argentino con Central Córdoba, sin lograr levantar un trofeo.

La caída con Tolima volvió a golpear ese objetivo personal, lo que explica la fuerte carga emocional reflejada en las imágenes.

Tolima sin título, pero con boleto a Copa Libertadores

Pese al duro golpe en la final, la temporada de Deportes Tolima no fue negativa en términos generales.

RELACIONADO Este será el árbitro encargado de la gran final entre Tolima y Junior este martes

El equipo pijao terminó como el mejor de la reclasificación, lo que le aseguró un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores, un premio importante para el proyecto deportivo.

El video viral recordó que, más allá de los resultados y las estadísticas, el fútbol también expone emociones profundas, incluso en quienes suelen analizar el juego desde la pizarra y la táctica.