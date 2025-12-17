CANAL RCN
Deportes

Lucas González y el momento que no se vio en TV: así rompió en llanto tras título de Junior

El video que no mostró la TV captó a Lucas González en lágrimas tras la final de la Liga BetPlay, una imagen que se volvió viral luego del título de Junior de Barranquilla.

Lucas González, Tolima
Foto: Deportes Tolima

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
12:09 p. m.
Lucas González, director técnico de Deportes Tolima, se convirtió en tendencia nacional tras la final de la Liga BetPlay 2025-II, no solo por la dura derrota ante Junior de Barranquilla, sino por una escena que conmovió a muchos aficionados.

Luego del pitazo final en el estadio Manuel Murillo Toro, un video grabado desde la tribuna mostró al entrenador visiblemente afectado, con lágrimas en los ojos, mientras abandonaba el terreno de juego.

Tolima cayó por un global de 4-0, tras perder 3-0 en la ida en Barranquilla y 0-1 como local, quedándose nuevamente a las puertas de un título.

El video viral de Lucas González tras la final en Ibagué

Lucas González es reconocido en el FPC por su propuesta ofensiva y por un discurso técnico poco común en el medio local.

Sin embargo, esta vez la atención se centró en su lado más humano. En el video, captado por un hincha en el Murillo Toro, se observa al entrenador caminando cabizbajo y llorando, segundos después de consumarse la derrota ante Junior.

Para González, la final representaba otra oportunidad de conquistar su primer título como entrenador profesional. Antes ya lo había intentado con Águilas Doradas, América de Cali y también en su paso por el fútbol argentino con Central Córdoba, sin lograr levantar un trofeo.

La caída con Tolima volvió a golpear ese objetivo personal, lo que explica la fuerte carga emocional reflejada en las imágenes.

Tolima sin título, pero con boleto a Copa Libertadores

Pese al duro golpe en la final, la temporada de Deportes Tolima no fue negativa en términos generales.

El equipo pijao terminó como el mejor de la reclasificación, lo que le aseguró un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores, un premio importante para el proyecto deportivo.

El video viral recordó que, más allá de los resultados y las estadísticas, el fútbol también expone emociones profundas, incluso en quienes suelen analizar el juego desde la pizarra y la táctica.

