¿Se acerca una nueva pandemia por la expansión de la variante H3N2?

La expansión de la variante H3N2 ha generado preocupación y sorpresa tanto en Europa como en América Latina, debido al aumento sostenido de casos en varias regiones.

¿Qué se dice sobre la variante H3N2?

De acuerdo con Salud Pública de Escocia, entidad encargada de la vigilancia de enfermedades respiratorias y virales en ese país, durante la primera semana de diciembre se registraron 986 ingresos hospitalarios asociados a infecciones respiratorias. Ante este panorama, el Estado ha reforzado la vacunación gratuita para la población como medida de prevención.

¿La variante H3N2 puede generar nueva pandemia?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó sobre el incremento de casos en varios países de Europa, algunas naciones de Asia, Estados Unidos, Canadá y, recientemente, México.

En ese sentido, las autoridades sanitarias mexicanas, a través de la Secretaría de Salud, confirmaron la detección de un caso en un paciente que evolucionó favorablemente y ya se encuentra recuperado, tras recibir tratamiento antiviral y manejo ambulatorio.

"En Europa, la actividad de influenza comenzó antes de lo habitual y el subclado K representó casi la mitad de las secuencias reportadas entre mayo y noviembre de 2025. Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones. No obstante, las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores, mencionaron en el comunicado la Salud Pública de Escocia.

Por el momento, la Organización Mundial de la Salud no ha informado que la variante represente un riesgo de generar una nueva pandemia que afecte a millones de personas; sin embargo, mantiene un monitoreo constante de su evolución y recomienda reforzar las medidas de prevención, la vacunación y la consulta médica oportuna ante la aparición de síntomas.