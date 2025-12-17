CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Se acerca una nueva pandemia por la expansión de la variante H3N2?

Durante la primera semana de diciembre se registraron 986 ingresos hospitalarios asociados a infecciones respiratorias.

Pandemia H3N2
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
11:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La expansión de la variante H3N2 ha generado preocupación y sorpresa tanto en Europa como en América Latina, debido al aumento sostenido de casos en varias regiones.

Alerta por gripe H3N2: el síntoma clave que indica cuándo acudir al médico
RELACIONADO

Alerta por gripe H3N2: el síntoma clave que indica cuándo acudir al médico

¿Qué se dice sobre la variante H3N2?

De acuerdo con Salud Pública de Escocia, entidad encargada de la vigilancia de enfermedades respiratorias y virales en ese país, durante la primera semana de diciembre se registraron 986 ingresos hospitalarios asociados a infecciones respiratorias. Ante este panorama, el Estado ha reforzado la vacunación gratuita para la población como medida de prevención.

Confirman primer caso de la gripe H3N2 en América Latina: este es el lugar donde se dio
RELACIONADO

Confirman primer caso de la gripe H3N2 en América Latina: este es el lugar donde se dio

¿La variante H3N2 puede generar nueva pandemia?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó sobre el incremento de casos en varios países de Europa, algunas naciones de Asia, Estados Unidos, Canadá y, recientemente, México.

En ese sentido, las autoridades sanitarias mexicanas, a través de la Secretaría de Salud, confirmaron la detección de un caso en un paciente que evolucionó favorablemente y ya se encuentra recuperado, tras recibir tratamiento antiviral y manejo ambulatorio.

"En Europa, la actividad de influenza comenzó antes de lo habitual y el subclado K representó casi la mitad de las secuencias reportadas entre mayo y noviembre de 2025. Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones. No obstante, las temporadas dominadas por el subtipo A(H3N2) suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores, mencionaron en el comunicado la Salud Pública de Escocia.

Por el momento, la Organización Mundial de la Salud no ha informado que la variante represente un riesgo de generar una nueva pandemia que afecte a millones de personas; sin embargo, mantiene un monitoreo constante de su evolución y recomienda reforzar las medidas de prevención, la vacunación y la consulta médica oportuna ante la aparición de síntomas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Superintendencia de Industria y Comercio

SIC investiga a 10 empresas por presunta venta de vapeadores a menores de edad

Enfermedades

Alerta por gripe H3N2: el síntoma clave que indica cuándo acudir al médico

OMS

La OMS impulsa cumbre mundial para fortalecer la medicina tradicional en la salud pública

Otras Noticias

Nicaragua

Cancillería asegura que negó recursos para fiesta vallenata en la que estuvo Carlos Ramón González en Nicaragua

La Cancillería aclaró que no avaló ni autorizó los recursos solicitados por Óscar Muñoz, encargado de Negocios en Nicaragua, para la fiesta vallenata.

Viral

¿Carl Johnson de GTA en el concierto de J Balvin?: el viral formato que se tomó las redes sociales

El creador de contenido llegó al Campín para protagonizar una de las míticas misiones del famoso videojuego.

Dólar

El dólar vuelve a subir en Colombia: vea el precio y los movimientos de este 17 de diciembre

Copa Sudamericana

Sorteo Copa Sudamericana ya tiene fecha y hora: Nacional y Millonarios podrían enfrentarse

París

El Louvre reabre parcialmente en medio de huelga de trabajadores