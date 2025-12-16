Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 16 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
diciembre 16 de 2025
09:10 p. m.
- Por más de 7 horas, las disidencias de las Farc se tomaron el municipio de Buenos Aires, Cauca. Decenas de familias tuvieron que salir huyendo.
- Cali fue blanco de los violentos. Dos policías fueron asesinados en un ataque con explosivos.
- La Fiscalía reveló un escándalo por el contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17.