Novenas de Aguinaldo en Kennedy: fecha, hora y lugar de los recorridos decembrinos
La jornada navideña en la capital se ha tomado los principales barrios en la localidad de Kennedy.
Noticias RCN
11:47 a. m.
Oficialmente la navidad ha comenzado a celebrarse en la ciudad por lo que la capital ya encendió sus luces y se vistió para darle la bienvenida a los amantes de las épocas decembrinas.
Por esto, el inicio de las Novenas de Aguinaldo se ha convertido en objeto de celebración entre todos los ciudadanos, especialmente en algunas localidades donde la magia de estas épocas invade desde el más grande hasta el más pequeño.
Novenas en la localidad de Kennedy
Según la Alcaldía de Bogotá, la jornada de novenas se vivirán desde el 16 al 24 de diciembre por lo que dentro de la agenda habrá una programación cultural y una jornada especial por el cumpleaños de la localidad.
Los encuentros se llevarán a cabo en distintos sectores como Ribera de Occidente, Patio Bonito, Ciudadela Primavera, Vegas de Santa Ana, Prados de Kennedy, Timiza, Valladolid, Casa Blanca, San Andrés, Las Vegas, Las Acacias, Villa de la Torre, Santa Catalina, Quintas de Santa Cecilia, La Igualdad, entre otros, y contarán con el acompañamiento de las emisoras Mix, Radio Uno, La Kalle y Olímpica.
¿En dónde serán las actividades?
Por esto, la Alcaldía de Kennedy ya compartió el cronograma oficial de actividades que se llevarán a cabo todos los días en distintas zonas de la localidad:
- Miércoles 17 de diciembre: Floralia a las 4:30 p.m. en la Trasv. 68b #30 sur parque y Villa Andrea a las 5:30 p.m. en la cra 81i con calle 51D sur parque.
- Jueves 18 de diciembre: Cumpleaños Kennedy a las 2:00 p.m. en la cra 72N #35B-11 sur en el parque Maracaná (Carvajal).
- Viernes 19 de diciembre: Vegas Santa Ana a las 4:00 p.m. en la Calle 56 sur con Cra 81 G y en Prados de Kennedy Porvenir a las 5:30 p.m. en la calle 58 bis con carrera 79.
- Sábado 20 de diciembre: sector Timiza a las 10:00 a.m. en la cra 72 n 40c-17 sur. En Ayacucho a las 12:00 p.m. en la calle 26 78p Bis-Bahía y en Marsella a las 3:00 p.m. en la Transversal 70 con calle 9a.
- Domingo 21 de diciembre: Valladolid a las 10:00 a.m. en el Parque calle 8b carrera 81b. Casa Blanca a las 12:00 M en la calle 47 B sur #79C y San Andrés II sector a las 3:00 p.m. en la calle 43 F sur 72b parque.
- Lunes 22 de diciembre: Las Vegas a la 1:00 p.m. en la calle 42ga Bis 89c-43 y calle 43 av Villavicencio 89c-60. Las Acacias a las 3:00 p.m. en la cra 100 a #41-53 sur y Villa de la Torre a las 5:00 p.m. en la cra 81g #42b-58 sur.
- Martes 23 de diciembre: Santa Catalina a las 3:00 p.m. en la cra 81f #11b-10 salón comunal. Quintas de Santa Cecilia Las margaritas a las 4:30 p.m. en la calle 49 sur #87j 18. La igualdad a las 6:00 p.m. en la cra 68 c entre calle 1 sur y 2 sur Parque La Floresta sur.
- Miércoles 24 de diciembre: San Martín de Porres y Villas de Kennedy a las 9:00 a.m. en la calle 46B entre la 78 C y D bahía.