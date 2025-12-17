Novenas de Aguinaldo en Kennedy: fecha, hora y lugar de los recorridos decembrinos

Oficialmente la navidad ha comenzado a celebrarse en la ciudad por lo que la capital ya encendió sus luces y se vistió para darle la bienvenida a los amantes de las épocas decembrinas.

Por esto, el inicio de las Novenas de Aguinaldo se ha convertido en objeto de celebración entre todos los ciudadanos, especialmente en algunas localidades donde la magia de estas épocas invade desde el más grande hasta el más pequeño.

Novenas en la localidad de Kennedy

Según la Alcaldía de Bogotá, la jornada de novenas se vivirán desde el 16 al 24 de diciembre por lo que dentro de la agenda habrá una programación cultural y una jornada especial por el cumpleaños de la localidad.

Los encuentros se llevarán a cabo en distintos sectores como Ribera de Occidente, Patio Bonito, Ciudadela Primavera, Vegas de Santa Ana, Prados de Kennedy, Timiza, Valladolid, Casa Blanca, San Andrés, Las Vegas, Las Acacias, Villa de la Torre, Santa Catalina, Quintas de Santa Cecilia, La Igualdad, entre otros, y contarán con el acompañamiento de las emisoras Mix, Radio Uno, La Kalle y Olímpica.

¿En dónde serán las actividades?

Por esto, la Alcaldía de Kennedy ya compartió el cronograma oficial de actividades que se llevarán a cabo todos los días en distintas zonas de la localidad: