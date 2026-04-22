"Va a perder": Mhoni Vidente volvió a emitir predicción sobre las elecciones en Colombia

En el comienzo de esta nueva semana de abril, Mhoni Vidente, la astróloga radicada en México, analizó el panorama político.

Principalmente, la oriunda de Cuba le puso la lupa a lo que podría pasar en Perú, pero, finalmente, también terminó mencionando los que, según ella, serían los desenlaces de Colombia y Brasil.

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Esta fue la nueva predicción de Mhoni Vidente sobre las elecciones presidenciales en Colombia

Mhoni Vidente, en una predicción del 21 de abril de 2026, volvió a asegurar que la 'izquierda' no renovaría su periodo presidencial hasta el 2030.

"La carta de la espada me está diciendo que son patadas de ahogado y que Lula va a perder la presidencia, al igual que en Colombia va a perder la 'izquierda'", señaló.

De igual manera, esta astróloga se acordó de España y dijo que la postura política afín a Pedro Sánchez también dejaría de estar al frente de ese país.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre las elecciones presidenciales en Perú?

Al igual que en Colombia, Brasil y España, para Mhoni Vidente no existen posibilidades de que en Perú gobierne la 'izquierda' en el próximo periodo presidencial.

"No puedes darle continuidad a un gobierno y un sistema si tienes unos cambios constantemente en Perú. Tiene que cambiar la elección y se visualiza que la que va a ganar es una mujer", detalló.

"Seguiría gobernando completamente en cuestiones de centro-derecha o derecha extrema. Se va a unir mucho con Donald Trump o con Marco Rubio porque América Latina ya sabe que tiene la de perder con ellos porque les quedan dos años y medio", añadió.

Sus predicciones exactas se pueden escuchar en el siguiente video publicado en TikTok: