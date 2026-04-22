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"Va a perder": Mhoni Vidente volvió a emitir predicción sobre las elecciones en Colombia

La astróloga explicó cuál sería el desenlace de Colombia, según sus análisis más recientes.

Foto: redes sociales y Freepik.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
08:05 a. m.
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En el comienzo de esta nueva semana de abril, Mhoni Vidente, la astróloga radicada en México, analizó el panorama político.

Principalmente, la oriunda de Cuba le puso la lupa a lo que podría pasar en Perú, pero, finalmente, también terminó mencionando los que, según ella, serían los desenlaces de Colombia y Brasil.

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Esta fue la nueva predicción de Mhoni Vidente sobre las elecciones presidenciales en Colombia

Mhoni Vidente, en una predicción del 21 de abril de 2026, volvió a asegurar que la 'izquierda' no renovaría su periodo presidencial hasta el 2030.

"La carta de la espada me está diciendo que son patadas de ahogado y que Lula va a perder la presidencia, al igual que en Colombia va a perder la 'izquierda'", señaló.

De igual manera, esta astróloga se acordó de España y dijo que la postura política afín a Pedro Sánchez también dejaría de estar al frente de ese país.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre las elecciones presidenciales en Perú?

Al igual que en Colombia, Brasil y España, para Mhoni Vidente no existen posibilidades de que en Perú gobierne la 'izquierda' en el próximo periodo presidencial.

"No puedes darle continuidad a un gobierno y un sistema si tienes unos cambios constantemente en Perú. Tiene que cambiar la elección y se visualiza que la que va a ganar es una mujer", detalló.

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"Seguiría gobernando completamente en cuestiones de centro-derecha o derecha extrema. Se va a unir mucho con Donald Trump o con Marco Rubio porque América Latina ya sabe que tiene la de perder con ellos porque les quedan dos años y medio", añadió.

Sus predicciones exactas se pueden escuchar en el siguiente video publicado en TikTok:

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