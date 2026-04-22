Estudio reveló que cinco días sin cosméticos reducen químicos peligrosos en el cuerpo

La presencia de sustancias químicas en productos de uso cotidiano es algo que sigue generando muchas dudas. Diversos compuestos presentes en cosméticos y artículos de higiene personal han sido señalados por su posible papel como disruptores endocrinos, capaces de alterar funciones hormonales.

En este contexto, un equipo de investigadores europeos decidió analizar hasta qué punto reducir su uso puede impactar en el organismo en un periodo muy corto.

El efecto del uso de cosméticos en el cuerpo

La investigación fue realizada por especialistas del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica, quienes reclutaron a un centenar de estudiantes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.

A los participantes se les pidió que, durante cinco días, disminuyeran de forma notable la cantidad de cosméticos que utilizaban habitualmente.

Además, debían sustituir sus productos de higiene diaria, como el jabón o la pasta dentífrica, por alternativas libres de fenoles sintéticos, parabenos, ftalatos y éteres de glicol. Este cambio buscaba eliminar, en la medida de lo posible, la exposición a compuestos asociados con alteraciones hormonales.

Para evaluar el impacto, los investigadores compararon análisis de orina tomados antes y después del experimento. Los resultados, difundidos en la revista Environment International, mostraron reducciones claras en varios indicadores de exposición química.

¿Qué sustancias aparecen en el cuerpo al usar cosméticos?

Entre los datos más relevantes figura una disminución del 22% en la presencia de ftalato de monoetilo, un derivado utilizado, entre otras funciones, para fijar fragancias.

También se registró una caída del 30% en los niveles de metilparabeno, un conservante que, según autoridades europeas, es considerado un posible disruptor endocrino.

El descenso más pronunciado se observó en la concentración urinaria de bisfenol A, que se redujo en un 39%. Este compuesto ha sido señalado como sospechoso de contribuir a múltiples trastornos y enfermedades, entre ellas el cáncer de mama y la esterilidad.

Aunque el bisfenol A está prohibido en varios países, incluidos los de la Unión Europea, el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica advierte que su presencia puede explicarse por contaminaciones durante los procesos de fabricación o por el contacto con materiales de embalaje.

En paralelo, el Parlamento Europeo tiene previsto pronunciarse a finales de abril sobre posibles modificaciones en la regulación comunitaria de cosméticos, un debate que podría influir en el uso y control de estas sustancias en el futuro.