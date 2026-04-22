Panini dejó ver la posible convocatoria de Colombia: filtración inesperada

La expectativa por la lista definitiva de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 empieza a tomar forma incluso antes de cualquier anuncio oficial. En las últimas horas, la filtración de las fichas correspondientes al álbum de Panini, que saldrá al público el próximo 1 de mayo, dejó ver una base sólida de jugadores que perfilarían la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo.

En total, son 18 los futbolistas que aparecen en la página dedicada al combinado nacional, lo que ha despertado todo tipo de análisis e interpretaciones. Si bien no se trata de una confirmación oficial, el historial reciente de convocatorias permite entender que estos nombres corresponden, en su mayoría, al núcleo habitual del entrenador argentino durante su proceso.

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Una base consolidada en el proceso de Lorenzo

Al revisar los jugadores filtrados, se evidencia una clara tendencia: todos han sido habituales en los llamados de Néstor Lorenzo. En el arco aparecen Camilo Vargas y David Ospina, dos referentes de experiencia que han alternado la titularidad en los últimos compromisos.

En defensa, la lista incluye a nombres como Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Santiago Arias, John Lucumí y Johan Mojica, quienes han sostenido la estructura defensiva del equipo en el actual ciclo.

El mediocampo también refleja continuidad con la presencia de Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Jhon Arias y Jefferson Lerma. Mientras tanto, en ataque destacan Jhon Córdoba, Luis Suárez y Luis Díaz, este último como una de las grandes figuras del equipo.

Ocho cupos más y varias dudas por resolver

Con estos 18 nombres como base, restarían ocho lugares para completar la lista final de 26 convocados al Mundial. Dentro de las necesidades más evidentes aparece la inclusión de un tercer arquero, donde Álvaro Montero surge como el principal candidato por su regularidad reciente.

Además, hay otros jugadores que podrían meterse en la convocatoria final dependiendo de su rendimiento en los próximos meses. Entre ellos figuran Deiver Machado, ‘Tinito’ Gómez, Rafael Santos Borré y Jaminton Campaz, quienes han estado en la órbita del cuerpo técnico en diferentes momentos.

Aunque el álbum de Panini no constituye una confirmación oficial, sí ofrece una fotografía bastante cercana de lo que podría ser la base de Colombia en la próxima cita mundialista. Salvo imprevistos como lesiones o caídas de rendimiento, todo apunta a que varios de estos nombres tendrán un lugar asegurado en la lista definitiva que ilusiona a todo un país.