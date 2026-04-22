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¡El precio del dólar en Colombia volvió a tener inesperado cambio hoy 22 de abril de 2026! ¿Cuál fue?

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 22 de abril de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
08:30 a. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este 22 de abril de 2026 en 3.590,00 pesos.

Eso significa que, respecto al 21 de abril, día en el que la Tasa Representativa del Mercado alcanzó su nivel más bajo en al menos cinco años, hubo un incremento.

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Teniendo en cuenta esa realidad, las principales casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín están cobrando las siguientes tarifas para la compra y venta de dólares:

  • Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.660 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.660 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 22 de abril de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del día anterior (21 de abril de 2026), tuvo un decrecimiento de 2.75 pesos.

Además, realizando el comparativo con la del miércoles de la semana pasada (15 de abril de 2026), la disminución fue de 2.77 pesos, que representan un 0.08%.

Al momento de hacer el balance con la TRM de hace un mes (22 de marzo de 2026), se ha identificado un descenso de 128.82 pesos, que equivalen al 3.48%.

Y revisando la TRM de hace un año (22 de abril de 2025), el decrecimiento exacto fue de 696.78 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado desde el fin de semana

Desde el más reciente fin de semana, la Tasa Representativa del Mercado no ha alcanzado la barrera de los 3.600 pesos.

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Los cambios han sido los siguientes:

  • Sábado 18 de abril de 2026: 3.593,14 pesos.
  • Domingo 19 de abril de 2026: 3.593,14 pesos.
  • Lunes 20 de abril de 2026: 3.593,14 pesos.
  • Martes 21 de abril de 2026: 3.573,30 pesos.
  • Miércoles 22 de abril de 2026: 3.576,05 pesos.
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