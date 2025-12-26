Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 26 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 26 de 2025
11:22 a. m.
- ¿Cómo están los menores que quedaron atrapados en la vivienda que se incendió en Medellín?
- Registraduría reveló los nombres más elegidos en Colombia para bebés en 2025: hay sorpresa
- Nigeria confirma que compartió inteligencia con EE. UU. antes de bombardeos contra el Estado Islámico