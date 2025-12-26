CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 26 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
11:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • ¿Cómo están los menores que quedaron atrapados en la vivienda que se incendió en Medellín?
  • Registraduría reveló los nombres más elegidos en Colombia para bebés en 2025: hay sorpresa
  • Nigeria confirma que compartió inteligencia con EE. UU. antes de bombardeos contra el Estado Islámico
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 25 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 25 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 24 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Cruz Roja

Atacaron y vandalizaron vehículo de la Cruz Roja en plena labor humanitaria en Valle del Cauca

Una camioneta institucional fue violentada en el barrio Chiminangos mientras voluntarios prestaban asistencia en la feria comunera.

Francia

Llora el fútbol: murió un legendario exjugador y director técnico

La noticia fue confirmada por los clubes en los que este ícono del fútbol dejó un legado imborrable.

Artistas

Actriz que interpretó a Nala en obra de 'El Rey León' fue asesinada: arrestaron a su pareja

Artistas

Tylor Chase, la reconocida exestrella de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué está en situación de calle

Peajes

Gobierno Nacional confirmó el alza en los precios de los peajes a partir de enero de 2026