CANAL RCN
Economía

Gobierno Nacional confirmó el alza en los precios de los peajes a partir de enero de 2026

Desde el Ministerio del Transporte confirmaron que los peajes tendrán un alza en sus precios, dando a conocer la fecha desde la que regirá la medida.

Peajes en 2026
FOTO: Invías

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
08:02 a. m.
A pocos días del cierre de 2025, el Gobierno Nacional confirmó un nuevo ajuste en las tarifas de peajes que regirá a partir del 16 de enero de 2026 en todas las concesiones viales del país.

Recargo nocturno comenzará a pagarse desde las 7:00 de la noche: ¿Cómo quedará el pago?
El anuncio fue realizado por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, en una entrevista concedida a Valora Analitik, donde explicó que el incremento responde a la actualización anual de tarifas prevista por la ley.

Cómo se calcula el aumento de los peajes en 2026

El nuevo valor de los peajes se define a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador oficial que mide la inflación y el costo de vida en el país. Según precisó la ministra Rojas, este ajuste corresponde a una actualización general por costo de vida y se aplica de manera transversal a las concesiones.

Como referencia técnica, el IPC anual reportado por el DANE para noviembre de 2025 cerró en 5,30 %, cifra que sirve como base para la actualización tarifaria.

Más allá del componente técnico, el Gobierno reconoce el desafío de equilibrar la necesidad de financiar la infraestructura vial con la protección de la economía de los ciudadanos. Este dilema ha motivado la implementación de mecanismos complementarios orientados a amortiguar el efecto del alza en determinados casos.

Medidas del Gobierno para mitigar el impacto en los usuarios

Para suavizar el impacto del incremento de peajes en 2026, el Ejecutivo ha puesto en marcha algunas medidas, como tarifas diferenciales para comunidades específicas, aplazamientos en el aumento o esquemas graduales de incremento.

¿Por qué las vacaciones son el momento ideal para procesos de pintura de vehículos? La demanda aumenta un 40% durante esta temporada
"En algunos casos, peajes que debían subir en una fecha determinada se han postergado o se ha dividido el aumento en tramos para que no represente un golpe fuerte para la ciudadanía", explicó la ministra Rojas.

