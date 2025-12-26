CANAL RCN
Tylor Chase, la reconocida exestrella de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué está en situación de calle

El exactor del 'Manuel de supervivencia escolar de Ned' ha sido visto en las calles de Riverside, en California, Estados Unidos.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
09:03 a. m.
Los seguidores del 'Manual de supervivencia escolar de Ned' siguen conmocionados tras enterarse de que Tylor Chase, el actor que interpretó a Martin Qwerly en la importante serie de Nickelodeon, está viviendo en situación de calle.

En los últimos meses, a través de las redes sociales, han comenzado a circular videos en los que se ha visto que Tylor Chase deambula las avenidas de California en un preocupante estado y le pide dinero a los transeúntes.

Además, en los últimos días, se reveló una grabación en la que una persona se encontró con la exestrella de Nickelodeon, le preguntó acerca de lo que le había ocurrido y él le respondió.

¿Qué fue lo que dijo el exactor del 'Manuel de supervivencia escolar de Ned'? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon, reveló por qué quedó viviendo en situación de calle

En la conversación que Tylor Chase tuvo con un ciudadano estadounidense, reconoció que él sí era una exestrella de la serie juvenil que se emitió en Nickelodeon y que, incluso, llegó a ser conocido en Hollywood.

Además, indicó que habría quedado viviendo en situación de calle por una deuda con un banco, aunque no habló del monto económico que debía.

Tras ese testimonio, el transeúnte le ofreció algo de dinero a Tylor Chase y él lo recibió y le agradeció.

Asimismo, el exactor intentó entregarle una de las pertenencias que tenía, pero el ciudadano le pidió que se quedara tranquilo debido a que no era necesario.

Este es el video:

¿Qué han dicho los familiares de Tylor Chase, la exestrella de Nickelodeon, luego de que se reveló que vivía en situación de calle?

Los padres de Tylor Chase les han pedido a los ciudadanos que no le entreguen dinero al exactor debido a que él, en estos momentos de su vida, no sabe gestionarlo.

Además, han afirmado que han estado en contacto con él y que han intentado que ingrese a un centro de rehabilitación para que pueda dejar las drogas que consume, pero que la exestrella de Nickelodeon no ha aceptado que eso suceda.

 

 

 

