Actriz que interpretó a Nala en obra de 'El Rey León' fue asesinada: arrestaron a su pareja

El fallecimiento de Imani Dia Smith, actriz de 26 años vinculada a la escena de Broadway, ha generado una fuerte conmoción en el mundo del teatro. La intérprete, conocida por su participación en el musical El Rey León, murió el pasado domingo tras un ataque con arma blanca ocurrido en su residencia en Nueva Jersey, según confirmaron las autoridades.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que se alertó sobre una agresión grave dentro de una vivienda. Smith fue trasladada con vida al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en Nuevo Brunswick, donde finalmente se confirmó su muerte debido a la gravedad de las lesiones.

Su pareja es el principal señalado por el crimen

Horas después del ataque, la Policía procedió con la detención de Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, pareja sentimental de la actriz. Las autoridades informaron que el hombre fue acusado formalmente de asesinato en primer grado.

De manera adicional, se formularon cargos relacionados con la presunta puesta en peligro del hijo menor de la actriz, quien se encontraba en el domicilio en el momento del ataque. El expediente permanece en fase de investigación judicial.

La carrera de Imani Dia Smith y la reacción de sus allegados

Imani Dia Smith desarrolló su trayectoria en Broadway desde temprana edad y fue reconocida especialmente por su papel como Young Nala en El Rey León.

El impacto del fallecimiento se ha sentido con fuerza tanto en el entorno familiar como en la comunidad artística. Tras conocerse la noticia, Kira Helper, tía de Imani Dia Smith, impulsó una campaña en GoFundMe destinada a cubrir los gastos funerarios y a brindar apoyo económico a la familia.