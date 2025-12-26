CANAL RCN
Internacional

Actriz que interpretó a Nala en obra de 'El Rey León' fue asesinada: arrestaron a su pareja

El fallecimiento de la artista de Broadway en Nueva Jersey sacude a la comunidad teatral y deja cuestionamientos sobre los motivos detrás del crimen.

Imana Dia Smith actriz de El Rey León musical en Broadway
FOTO: GoFoundMe - Freepik

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
10:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fallecimiento de Imani Dia Smith, actriz de 26 años vinculada a la escena de Broadway, ha generado una fuerte conmoción en el mundo del teatro. La intérprete, conocida por su participación en el musical El Rey León, murió el pasado domingo tras un ataque con arma blanca ocurrido en su residencia en Nueva Jersey, según confirmaron las autoridades.

Luto en la televisión: falleció recordado actor de la serie estadounidense Friends
RELACIONADO

Luto en la televisión: falleció recordado actor de la serie estadounidense Friends

Los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que se alertó sobre una agresión grave dentro de una vivienda. Smith fue trasladada con vida al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en Nuevo Brunswick, donde finalmente se confirmó su muerte debido a la gravedad de las lesiones.

Su pareja es el principal señalado por el crimen

Horas después del ataque, la Policía procedió con la detención de Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, pareja sentimental de la actriz. Las autoridades informaron que el hombre fue acusado formalmente de asesinato en primer grado.

De manera adicional, se formularon cargos relacionados con la presunta puesta en peligro del hijo menor de la actriz, quien se encontraba en el domicilio en el momento del ataque. El expediente permanece en fase de investigación judicial.

La carrera de Imani Dia Smith y la reacción de sus allegados

Imani Dia Smith desarrolló su trayectoria en Broadway desde temprana edad y fue reconocida especialmente por su papel como Young Nala en El Rey León.

Luto: periodista murió tras caer del edificio en el que vivía
RELACIONADO

Luto: periodista murió tras caer del edificio en el que vivía

El impacto del fallecimiento se ha sentido con fuerza tanto en el entorno familiar como en la comunidad artística. Tras conocerse la noticia, Kira Helper, tía de Imani Dia Smith, impulsó una campaña en GoFundMe destinada a cubrir los gastos funerarios y a brindar apoyo económico a la familia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Dos muertos dejó un ataque perpetrado por un palestino en Israel

Artistas

Luto: periodista murió tras caer del edificio en el que vivía

Estados Unidos

Nigeria confirma que compartió inteligencia con EE. UU. antes de bombardeos contra el Estado Islámico

Otras Noticias

Atlántico

Cerca de 500 adultos mayores se graduaron y rompieron el mito de que estudiar tiene edad

Personas mayores de 22 municipios del Atlántico recibieron sus títulos técnicos del Sena.

Artistas

Tylor Chase, la reconocida exestrella de Nickelodeon, rompió el silencio y reveló por qué está en situación de calle

El exactor del 'Manuel de supervivencia escolar de Ned' ha sido visto en las calles de Riverside, en California, Estados Unidos.

Atlético Nacional

Atlético Nacional estaría muy cerca de concretar el reemplazo de Marino Hinestroza: él es y así juega

Peajes

Gobierno Nacional confirmó el alza en los precios de los peajes a partir de enero de 2026

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores