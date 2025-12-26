Llora el fútbol: murió un legendario exjugador y director técnico

Hay un profundo luto en el fútbol francés debido a que este viernes 26 de diciembre de 2025 se confirmó la muerte de un emblemático exjugador y director técnico.

Jean-Louis Gasset, que era oriundo de Montpellier, Francia, debutó como jugador en 1975 y como entrenador en 1998, falleció a sus 72 años.

La noticia fue confirmada por Montpellier Hérault Sport Club, Olympique de Marsella, París Saint-Germain y la Selección de Francia, a través de sentidos pronunciamientos difundidos en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha conocido cuál fue la causa exacta del deceso de Jean-Louis Gasset, la legendaria figura del fútbol francés.

Luto en el fútbol de Francia: así se ha lamentado la muerte de Jean-Louis Gasset, el histórico exjugador y director técnico

La Selección de Francia reconoció a Jean-Louis Gasset como una destacada figura, valoró su aporte mientras que fue asistente técnico de Laurent Blanc y le envió unas condolencias a sus familiares.

"La figura destacada del fútbol francés y miembro del cuerpo técnico de la selección francesa entre 2010 y 2012, Jean-Louis Gasset, falleció a la edad de 72 años. La Federación Francesa de Fútbol envía sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos", se escribió en redes sociales.

Asimismo, Montpellier Hérault Sport Club, Olympique de Marsella y París Saint-Germain también exaltaron el legado que dejó Jean-Louis Gasset en sus clubes.

"Montpellier se enteró hoy, con inmensa tristeza, del fallecimiento de Jean-Louis Gasset. Dejó una impresión duradera en todos los que conoció por su profesionalismo, amabilidad y deseo de compartir sus conocimientos. También fue un formidable abanderado de la formación que exportó a grandes clubes como París Saint-Germain, Espanyol de Barcelona, el AS Saint-Étienne, el Olympiqye de Marsella y la selección francesa. Hemos perdido a una de nuestras figuras más icónicas y nuestra tristeza es inmensa al recordar su sonrisa, su voz inimitable y su ingenio agudo", redactó 'La Lille del Sur'.

"La familia del París Saint-Germain y el fútbol francés están de luto: Jean-Louis Gasset falleció a los 72 años. Todos los pensamientos del París Saint-Germain están con su familia y sus seres queridos", indicó el vigente campeón de la Champions League.

Y, por su parte, el Olympique de Marsella resaltó a Jean-Louis Gasset como profesional futbolero y como persona. Sus palabras de último adiós fueron las siguientes:

Olympique de Marsella ha perdido mucho más que un entrenador: se ha perdido una figura respetada en el fútbol, un estratega experimentado y un hombre profundamente comprometido con los valores humanos de deporte. Aquí aportó su serenidad, su sentido del equilibrio y su perspicacia. Apreciado tanto por los jugadores como por la directiva, dejó tras de sí la imagen de un hombre justo, atento y profundamente respetado tanto dentro como fuera del vestuario.

Así fue la trayectoria de Jean-Louis Gasset como jugador y director técnico

Como futbolista, en donde se desempeñó como volante, Jean-Louis Gasset jugó en el Montpellier entre 1975 y 1985 y celebró 10 goles.

Además, como entrenador, pasó por los siguientes clubes y selecciones: