Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 25 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
04:48 p. m.
  • Este es el estado de salud de las cinco personas heridas tras el incendio en Granizal, Medellín
  • Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores
  • Se registraron 48 asesinatos durante la noche de Navidad: ¿cuáles fueron las principales causas de la violencia?
  • Revelan pruebas de supervivencia de 7 policías secuestrados por las disidencias
Otras Noticias

Quemados con pólvora

Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores

El balance preliminar del 25 de diciembre revela una emergencia con cientos de personas lesionadas por pólvora.

Venezuela

Venezuela excarceló a más de 60 detenidos durante la noche de Navidad

Los beneficiados con estas liberaciones habían sido arrestados en el contexto de la crisis política que se desató tras la reelección de Nicolás Maduro.

Fútbol

Luto en el fútbol: murió histórico jugador que fue bicampeón en Europa, esta fue la causa

Antioquia

Este es el estado de salud de las cinco personas heridas tras el incendio en Granizal, Medellín

Finanzas personales

Salario mínimo vital en Colombia: qué es y por qué será clave para los ciudadanos en 2026