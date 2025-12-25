Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 25 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 25 de 2025
- Este es el estado de salud de las cinco personas heridas tras el incendio en Granizal, Medellín
- Este es el reporte preliminar de quemados tras la noche de Navidad: muchos son menores
- Se registraron 48 asesinatos durante la noche de Navidad: ¿cuáles fueron las principales causas de la violencia?
- Revelan pruebas de supervivencia de 7 policías secuestrados por las disidencias