Atacaron y vandalizaron vehículo de la Cruz Roja en plena labor humanitaria en Valle del Cauca

La Cruz Roja en el Valle del Cauca denunció un grave hecho ocurrido durante la noche, cuando uno de sus vehículos institucionales tipo camioneta fue vandalizado mientras el personal voluntario desarrollaba labores humanitarias.

El incidente se registró en el barrio Chiminangos, en medio de recorridos realizados para brindar atención en salud a la comunidad que participaba en la feria comunera.

La entidad señaló que el ataque se produjo en un momento clave de acompañamiento humanitario, cuando los voluntarios se encontraban desplegados en el sector prestando asistencia a los asistentes a estos eventos comunitarios.

Atacaron y vandalizaron vehículo de la Cruz Roja en Valle del Cauca

De acuerdo con la información entregada por la Cruz Roja, el vehículo se encontraba estacionado en el barrio Chiminangos cuando fue impactado en la ventana trasera, causando daños visibles a la camioneta institucional.

En el momento del hecho, ningún integrante del equipo voluntario se encontraba dentro del automotor, ya que el personal estaba realizando labores de atención en salud en otros puntos del sector.

Robaron objetos que estaban dentro de un vehículo de la Cruz Roja en medio de una labor humanitaria

Tras el acto de vandalismo, los responsables del ataque hurtaron varias prendas de uso exclusivo del personal voluntario, elementos que identifican y protegen a quienes prestan ayuda humanitaria.

Además, se llevaron insumos de primeros auxilios, así como documentos y otros objetos personales pertenecientes a los voluntarios que se encontraban en servicio.

La Cruz Roja advirtió que este tipo de acciones afecta directamente la capacidad de respuesta humanitaria, al tratarse de materiales e insumos destinados exclusivamente a la atención de emergencias y a la protección del personal que presta ayuda a la comunidad.

Cabe mencionar que, el hecho se registró mientras los voluntarios adelantaban recorridos preventivos y de atención durante la feria comunera, una labor que busca brindar apoyo oportuno a quienes lo requieran en eventos con alta afluencia de personas.