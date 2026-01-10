Llegó a Bogotá el cuarto tren de la Línea 1 del Metro

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció este sábado la llegada del cuarto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá, procedente de Quingdao, China. El convoy llegó sobre la madrugada y ya se encuentra en el patio taller de Bosa, donde iniciará pruebas en los próximos días.

“El Metro de Bogotá no para de avanzar: esta madrugada llegó a nuestra ciudad el cuarto tren de la Línea 1”, escribió Galán en su cuenta de X. Según el mandatario, con corte al 31 de diciembre, las obras alcanzaron un 70,72% de ejecución y, hasta octubre, se recibirá un tren cada 15 días.

El proyecto entra en la recta final

El alcalde recordó el pasado 5 de enero a través de su cuenta de X que el contrato fue adjudicado en 2019 y que, en enero de 2024, el avance era apenas del 28%. “Hoy, dos años después, ya tiene más del 70% de avance. En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final y seguiremos trabajando para que sea, por fin, una realidad”, afirmó.

El pasado 3 de enero se completaron 10 kilómetros de viaducto construido, un hito que llevó la obra a los 10.025 metros. La construcción avanza según lo previsto y se espera que la llegada periódica de trenes fortalezca el cronograma de pruebas y puesta en marcha.

Pruebas en el patio taller de Bosa

Los tres primeros trenes que llegaron a la ciudad en 2025 ya iniciaron recorridos de prueba en el patio taller de Bosa, con trayectos de 905 metros que se replicarán con cada nuevo convoy hasta alcanzar los 2.500 kilómetros de ensayo.

El cuarto tren se sumará a este proceso, mientras Bogotá se prepara para que el Metro, uno de los proyectos más esperados en la historia de la ciudad, se convierta en una realidad en los próximos años.