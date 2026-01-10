Jhon Arias sigue derecho: ¡Volvió a marcar gol con Wolverhampton, ahora en la FA Cup!

Jhon Arias atraviesa un gran momento en Inglaterra y su nombre vuelve a aparecer entre las buenas noticias para el fútbol colombiano.

Este sábado, el atacante se reportó nuevamente con gol en el triunfo parcial de Wolverhampton ante Shrewsbury Town, en partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup, confirmando un inicio de año soñado en territorio británico.

El colombiano, que ya había marcado recientemente en la Premier League, sigue sumando minutos, confianza y protagonismo en un 2026 que apunta a ser clave pensando en el Mundial con la Selección Colombia.

Arias respondió otra vez con gol en la FA Cup

El compromiso comenzó favorable para Wolverhampton, que se puso en ventaja con anotación de Larsen. Poco después, apareció Jhon Arias para ampliar la diferencia y ratificar su buen momento.

Al minuto 11, el colombiano se metió al área tras un pase al espacio, encaró al arquero y definió con un remate cruzado que incluso pegó en el palo antes de ingresar.

Fue una acción llena de confianza, lectura de juego y frialdad frente al arco, virtudes que han comenzado a destacar en su nueva etapa en el fútbol inglés. El tanto significó el 2-0 parcial y encarriló el camino de los ‘Wolves’ en esta ronda de la copa doméstica.

Este gol se suma al que había convertido el pasado 3 de enero frente a West Ham, en el triunfo 3-0 por la Premier League, su primera anotación oficial con Wolverhampton.

Un arranque de 2026 que ilusiona a Colombia

Con dos goles en sus primeros partidos del año, Jhon Arias empieza a escribir una historia distinta en Inglaterra. Su adaptación parece ir por buen camino y su presencia en el área rival comienza a ser cada vez más frecuente.

Este rendimiento no pasa desapercibido en Colombia. Para el cuerpo técnico de la Selección, encabezado por Néstor Lorenzo, el buen momento de Arias es una señal positiva en un año determinante, marcado por el Mundial 2026.