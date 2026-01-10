CANAL RCN
Tendencias

Aplazan esperado concierto en Bogotá: banda internacional da nueva fecha para 2026

My Chemical Romance es una banda estadounidense originaria de Nueva Jersey, reconocida por su sonido de rock alternativo, y por marcar a toda una generación con sus canciones.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 10 de 2026
09:01 a. m.
My Chemical Romance sorprendió a sus seguidores en Colombia al anunciar un cambio de última hora en la fecha de su esperado concierto en Bogotá.

La banda estadounidense confirmó que su presentación, inicialmente programada para el 22 de enero, fue aplazada y ahora se realizará el martes 10 de febrero de 2026, manteniendo como escenario el Vive Claro.

La noticia generó múltiples reacciones entre los fans, muchos de los cuales ya tenían planes de viaje y logística organizados. Sin embargo, el grupo explicó que la decisión fue tomada por motivos que no dependen ni de la banda, ni de la promotora, ni del recinto.

My Chemical Romance explicó las razones del cambio

A través de un comunicado oficial, My Chemical Romance informó: “Debido a razones ajenas a nosotros, la promotora o el recinto, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia”.

En el mismo mensaje, la agrupación aclaró que la nueva fecha será el 10 de febrero de 2026, y que tanto la presentación de The Hives, banda invitada, como los horarios del evento, se mantendrán sin cambios.

Además, señalaron que las demás fechas de la gira en Sudamérica y Ciudad de México continúan según lo planeado.

“Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar a nuestros fans y esperamos verlos en unas semanas”, agregó la banda, que es reconocida por su estilo de rock alternativo, emo rock y punk rock, con letras cargadas de emoción.

 

¿Qué pasará con las entradas y los reembolsos?

Tras el anuncio, Ticketmaster se pronunció para aclarar el proceso que deberán seguir los compradores.

La empresa confirmó que todas las entradas originales seguirán siendo válidas para la nueva fecha, por lo que quienes puedan asistir el 10 de febrero no deberán realizar ningún trámite adicional.

No obstante, quienes no puedan asistir al concierto en la nueva fecha podrán solicitar el reembolso de sus entradas, opción que estará habilitada hasta el 14 de enero de 2026. Según informó Ticketmaster, la devolución corresponde al valor total pagado, aunque no incluye el cargo por servicio.

