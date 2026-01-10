CANAL RCN
Internacional

Socorristas buscan supervivientes tras colapso de vertedero en Filipinas

Las autoridades locales mantienen las labores de búsqueda y rescate, mientras la tragedia pone de relieve los riesgos asociados a la gestión de residuos.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

enero 10 de 2026
08:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los equipos de rescate continúan este sábado las operaciones para localizar supervivientes en el vertedero de Binaliw, en la ciudad turística de Cebú, en el centro de Filipinas. El derrumbe ocurrido el jueves sepultó a decenas de trabajadores y ha dejado al menos seis muertos, según el último balance oficial.

En VIDEO I El supertifón Fung-wong impactó en Filipinas y ya deja dos víctimas fatales
RELACIONADO

En VIDEO I El supertifón Fung-wong impactó en Filipinas y ya deja dos víctimas fatales

Alrededor de 50 empleados de saneamiento quedaron atrapados bajo toneladas de residuos cuando un enorme montículo de basura, equivalente a la altura de un edificio de 20 pisos, se desplomó sobre ellos.

Riesgo de nuevos derrumbes complica las operaciones

Los socorristas trabajan bajo condiciones extremadamente peligrosas, con el temor de que se produzcan nuevos desplomes mientras avanzan entre los escombros. “Las operaciones continúan en este momento. Son continuas. Pero de vez en cuando, el vertedero se mueve, y eso detiene temporalmente la operación”, explicó a la AFP una rescatista identificada como Jo Reyes.

Videos más dramáticos del terremoto en Filipinas de magnitud 7,4: van dos muertos
RELACIONADO

Videos más dramáticos del terremoto en Filipinas de magnitud 7,4: van dos muertos

Dave Tumulak, responsable de gestión de desastres en Cebú, informó que otros dos cuerpos fueron hallados el sábado, elevando el número de víctimas mortales a seis. Sin embargo, 32 personas siguen desaparecidas. “Encontramos otros dos cuerpos, pero no podemos recuperarlos debido a la pesada viga de metal que cayó sobre ellos, así que estamos intentando cortar el metal”, señaló.

Una instalación clave para la gestión de residuos

El vertedero de Binaliw es una instalación privada que procesaba unas mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día, según datos de su operador, Prime Integrated Waste Solutions. Fotografías difundidas por la policía muestran un enorme montículo de basura en lo alto de una colina, escenario del colapso.

Terremoto de 6,9 en Filipinas deja al menos 26 muertos y más de 100 heridos
RELACIONADO

Terremoto de 6,9 en Filipinas deja al menos 26 muertos y más de 100 heridos

Las autoridades locales mantienen las labores de búsqueda y rescate, mientras la tragedia pone de relieve los riesgos asociados a la gestión de residuos en zonas densamente pobladas y turísticas como Cebú.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Histórico nacimiento de gemelos de gorila de montaña, un hecho excepcional en especie amenazada

Irán

EE. UU. respalda las protestas en Irán tras nuevo mensaje de Marco Rubio

Donald Trump

“Por las buenas o por las malas”: Donald Trump promete conseguir un trato para quedarse con Groenlandia

Otras Noticias

Jhon Arias

Jhon Arias sigue derecho: ¡Volvió a marcar gol con Wolverhampton, ahora en la FA Cup!

Parece que el 2026 es el año de la resurrección de Jhon Arias, quien volvió a marcar gol este sábado 10 de enero con el Wolverhampton.

Cuidado personal

Muelas del juicio retenidas: ¿cómo identificarlas y cuál es la mejor alternativa?

Aunque estas muelas no presentan mayores síntomas, los especialistas manifestaron la importancia de extraerlas.

Trabajo

La fecha límite para que los trabajadores pidan el último Día de la Familia en Colombia

Catatumbo

Estas son las zonas más rojas del Catatumbo: niños crecen entre casquillos y explosivos sin detonar

Yina Calderón

Yina Calderón confiesa qué siente por el ex de Aída Victoria Merlano y enciende las redes