Socorristas buscan supervivientes tras colapso de vertedero en Filipinas

Los equipos de rescate continúan este sábado las operaciones para localizar supervivientes en el vertedero de Binaliw, en la ciudad turística de Cebú, en el centro de Filipinas. El derrumbe ocurrido el jueves sepultó a decenas de trabajadores y ha dejado al menos seis muertos, según el último balance oficial.

Alrededor de 50 empleados de saneamiento quedaron atrapados bajo toneladas de residuos cuando un enorme montículo de basura, equivalente a la altura de un edificio de 20 pisos, se desplomó sobre ellos.

Riesgo de nuevos derrumbes complica las operaciones

Los socorristas trabajan bajo condiciones extremadamente peligrosas, con el temor de que se produzcan nuevos desplomes mientras avanzan entre los escombros. “Las operaciones continúan en este momento. Son continuas. Pero de vez en cuando, el vertedero se mueve, y eso detiene temporalmente la operación”, explicó a la AFP una rescatista identificada como Jo Reyes.

Dave Tumulak, responsable de gestión de desastres en Cebú, informó que otros dos cuerpos fueron hallados el sábado, elevando el número de víctimas mortales a seis. Sin embargo, 32 personas siguen desaparecidas. “Encontramos otros dos cuerpos, pero no podemos recuperarlos debido a la pesada viga de metal que cayó sobre ellos, así que estamos intentando cortar el metal”, señaló.

Una instalación clave para la gestión de residuos

El vertedero de Binaliw es una instalación privada que procesaba unas mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día, según datos de su operador, Prime Integrated Waste Solutions. Fotografías difundidas por la policía muestran un enorme montículo de basura en lo alto de una colina, escenario del colapso.

Las autoridades locales mantienen las labores de búsqueda y rescate, mientras la tragedia pone de relieve los riesgos asociados a la gestión de residuos en zonas densamente pobladas y turísticas como Cebú.