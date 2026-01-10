CANAL RCN
Muelas del juicio retenidas: ¿cómo identificarlas y cuál es la mejor alternativa?

Aunque estas muelas no presentan mayores síntomas, los especialistas manifestaron la importancia de extraerlas.

enero 10 de 2026
08:01 a. m.
Las muelas del juicio son los terceros molares en la parte superior de la boca y son los últimos dientes que aparecen en un adulto. Pese a que en la mayoría de los casos se desarrollan cuatro cordales, o muelas del juicio, no en todas las personas aparece la misma cantidad.

Cuando las muelas del juicio aparecen retenidas, o incluidas, significa que no poseen el suficiente espacio para emerger ni desarrollarse normalmente. Estas no solo pueden causar dolor, sino también otros problemas dentales.

Síntomas de las muelas del juicio retenidas

Según expertos de Mayo Clinic, las muelas del juicio son difíciles de limpiar por lo que pueden ser más vulnerables a caries dentarias y la enfermedad de las encías. Pese a que estas no siempre causan síntomas, cuando una de estas muelas se infecta puede dañar otros dientes.

Algunos de los síntomas más comunes son encías enrojecidas o hinchadas, encías sensibles o sangrantes, dolor en la mandíbula, hinchazón alrededor de la mandíbula, mal aliento, sabor desagradable en la boca y dificultad para abrirla. Por esto, los especialistas recomiendan acudir al médico ante la aparición de estos síntomas en la zona detrás del último molar.

Las principales causas de que estas muelas se desarrollen de esta manera corresponde a la falta de espacio para emerger. Las cordales pueden salir de manera parcial por lo que se obtiene la vista de una parte de la corona. Sin embargo, si la muela no atraviesa las encías, se conoce como muela del juicio totalmente incluida.

Movimientos de las cordales

Según los especialistas, independientemente del tipo de nacimiento de la muela, estos dientes pueden presentar los siguientes movimientos: crecer en ángulo contra la muela próxima, que es el segundo molar, crecer en ángulo contra la parte superior de la boca, crecer contra otro diente y crecer hacia arriba o abajo al quedar dentro del hueso maxilar.

Algunas de las mayores complicaciones de estas muelas abarcan daños en otros dientes, quistes, caries y la enfermedad de las encías.

