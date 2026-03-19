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Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 19 de marzo de 2026: tocó máximos

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 19 de marzo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
08:17 a. m.
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El precio del dólar en Colombia, en la mañana de este 19 de marzo de 2026, reportó una tasa de apertura de 3.710,99 pesos, según el Banco de la República.

Además, la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.704,17 pesos, lo que significa que no solo subió 14.2 pesos en comparación con la del día anterior (18 de marzo de 2026), sino que alcanzó su nivel más alto en una semana.

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Y es que, de acuerdo con el registro histórico del dólar, la última Tasa Representativa del Mercado similar había sido la del miércoles 11 de marzo de 2026, cuando fue de 3.710,50 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 19 de marzo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en comparación con la del jueves de la semana pasada (12 de marzo de 2026), tuvo un incremento de 16.3 pesos, que representan un 0.44%.

Además, haciendo el balance con la TRM de hace un mes (19 de febrero de 2026), hubo un aumento de 34.96 pesos, que equivalen al 0.95%.

Sin embargo, realizando el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (19 de marzo de 2025), se detectó un decrecimiento de 421.86 pesos.

Asimismo, tomando como referencia la TRM del inicio del 2026, el descenso fue de 52.91 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio

En la mañana de este jueves 19 de marzo de 2026, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han fijado las siguientes tarifas:

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  • Bogotá: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.780 pesos para que los vendan.

 

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