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Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su fórmula vicepresidencial

El anuncio se produce pocos días después de que Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, desistiera de acompañarlo.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
07:18 a. m.
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El candidato presidencial Mauricio Lizcano oficializó este jueves a Pedro de la Torre como su nuevo compañero de fórmula.

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“Quiero anunciarle a Colombia que he escogido a Pedro de la Torre como mi fórmula vicepresidencial. Un hombre caribe, costeño, nacido en Piojó, Atlántico, hijo de un conductor, incluso él fue su ayudante”, expresó Lizcano durante el anuncio.

De la Torre, investigador de la Universidad de Harvard, ha dedicado su carrera científica a desarrollar soluciones para que personas sordas puedan recuperar la audición.

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Según Lizcano, “él representa a esos colombianos que con esfuerzo y dedicación han salido adelante, a esos colombianos que han tenido que salir afuera para poder triunfar”.

Cambio en la fórmula vicepresidencial

El anuncio se produce pocos días después de que Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, desistiera de acompañar a Lizcano en la campaña presidencial.

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El pasado lunes 16 de marzo, Lizcano informó que Reyes no continuaría como fórmula vicepresidencial debido a que su esposa, Isabella Dishington, enfrenta un embarazo de alto riesgo, lo que obliga al economista a concentrarse en su familia.

Mauricio Lizcano cuenta con el coaval del partido ASI

Lizcano, quien oficializó sus aspiraciones presidenciales a finales de febrero tras reunir más de 1.8 millones de firmas y recibir el coaval del partido ASI, destacó que la elección de De la Torre responde a la esencia de su proyecto político.

“Él representa una de las tesis de mi campaña. Y es quien quiera trabajar por Colombia, no beneficiarse a sí mismo, sino servirle a Colombia, aquí tiene un espacio. Él representa a esos héroes anónimos que hoy quieren un mejor país”, afirmó el candidato.

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