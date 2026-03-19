Ocho muertos, 21 ataques y 3.000 embarcaciones represadas: así se vive la crisis por el cierre en el estrecho de Ormuz

El colapso del comercio energético global ha alcanzado un punto crítico tras la parálisis casi total del estrecho de Ormuz, una arteria vital por donde transitaba históricamente la quinta parte de los hidrocarburos del mundo.

Según datos del grupo de inteligencia marina Windward, el tráfico por esta vía ha caído un dramático 97% desde el inicio de las hostilidades, una situación que ha disparado los precios del combustible para barcos en un 87% al cierre del 14 de marzo, alcanzando niveles de crisis no vistos desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Ante este escenario de tensión global, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el miércoles 18 de marzo que podría retirar el apoyo a sus aliados para que resuelvan el bloqueo por su cuenta, afirmando en su plataforma Truth Social que su país no necesita el estrecho y que podría "dejar que los países que lo usan" encuentren una solución.

La OTAN debate cómo reabrir el estrecho de Ormuz:

La nueva postura de la Casa Blanca surge tras la negativa de la OTAN a participar de una operación conjunta para garantizar el libre tránsito de embarcaciones por Ormuz, que Irán impide desde el pasado 28 de febrero.

Mientras los socios tradicionales europeos y asiáticos rechazan las solicitudes de Trump para enviar dragaminas y equipo militar, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, intentó matizar la situación asegurando que existen conversaciones activas sobre la "mejor manera" de reabrir el paso.

"He estado en contacto con muchos aliados. Todos coincidimos, por supuesto, en que ese estrecho tiene que volver a abrirse. Y lo que sé es que los aliados están trabajando juntos, debatiendo cómo hacerlo, cuál es la mejor forma de hacerlo".

3.000 embarcaciones y 20.000 marinos afectados:

La seguridad marítima se ha degradado drásticamente con un saldo de al menos ocho marinos o trabajadores portuarios fallecidos, cuatro desaparecidos y diez heridos, de acuerdo con la Organización Marítima Internacional (OMI).

La agencia británica UKMTO ha contabilizado 21 buques comerciales, incluyendo diez petroleros, que han sido víctimas de ataques o incidentes en el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz desde el 1 de marzo.

A esta cifra se suman cuatro ataques adicionales reivindicados por la Guardia Revolucionaria iraní, aunque estos no han sido confirmados oficialmente por autoridades internacionales.

La publicación especializada Lloyd's List resalta la magnitud del bloqueo señalando que, de los 120 tránsitos diarios habituales, el promedio cayó a solo 77 en las dos primeras semanas de guerra.

Pero la crisis no solo afecta el flujo de mercancías, también mantiene en vilo a miles de personas vinculadas al sector. La OMI estima que unos 20.000 marinos, además de trabajadores de instalaciones en alta mar y pasajeros de cruceros, se ven directamente impactados por la restricción de acceso y se calcula que al menos 3.000 embarcaciones se encuentran atrapadas o estacionadas en la zona.