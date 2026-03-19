Fintas, velocidad, 'picardía', asistencia y gol: así fue EN VIDEO el partidazo de Luis Díaz vs. Atalanta, en Champions League

Luis Díaz, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, volvió a ser una de las grandes figuras del Bayern Múnich.

El guajiro fue elegido por Vincent Kompany como titular y estuvo en el terreno de juego durante los 90 minutos.

Además, desde los primeros minutos pidió el balón con personalidad y, finalmente, no solo realizó una asistencia y un golazo de lujo, sino que aportó desequilibrio.

En video: así fue el partidazo que Luis Díaz jugó en el Bayern Múnich vs. Atalanta, por Champions League

Luis Díaz, tal y como lo ha realizado desde que llegó al Bayern Múnich, presionó alto a la defensa del Atalanta y en múltiples ocasiones los obligó a rechazar el balón hacia el saque de banda.

Además, no solo jugó abierto por la banda izquierda, sino que también apareció por el medio para aprovechar las diagonales de Harry Kane y proponerle 'paredes'.

De igual manera, constantemente le propuso el duelo uno vs. uno a sus rivales para llegar a línea de fondo y centrar o, en caso de que le fuera posible, quedar en posición de remate.

En consecuencia, al minuto 56 ingresó al área, encontró libre a Lennart Karl y lo asistió para el 3-0 parcial.

Además, 14 minutos después, ganó en velocidad a las espaldas de la defensa del Atalanta y le 'picó' el balón al arquero para celebrar el 4-0.

Cada una de las jugadas con las que se destacó Luis Díaz se pueden revivir en este video:

Luis Díaz rompió un récord en Champions League: ¿cuál fue?

Con su anotación vs. Atalanta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, Luis Díaz se convirtió en el máximo goleador colombiano en esa competencia.

El extremo de la Selección Colombia llegó a 14 goles y superó a Jackson Martínez, que convirtió 13, Radamel Falcao García, que celebró 12, y Duván Zapata, que tiene 8.