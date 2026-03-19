CANAL RCN
Deportes

Fintas, velocidad, 'picardía', asistencia y gol: así fue EN VIDEO el partidazo de Luis Díaz vs. Atalanta, en Champions League

Luis Díaz obtuvo una alta calificación tras aportar desequilibrio y volverse 'imparable' por la banda izquierda.

Foto: AFP.

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
07:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Díaz, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, volvió a ser una de las grandes figuras del Bayern Múnich.

El guajiro fue elegido por Vincent Kompany como titular y estuvo en el terreno de juego durante los 90 minutos.

Luis Díaz ya avisa al Real Madrid en Champions League: “Es nuestro objetivo”
RELACIONADO

Luis Díaz ya avisa al Real Madrid en Champions League: “Es nuestro objetivo”

Además, desde los primeros minutos pidió el balón con personalidad y, finalmente, no solo realizó una asistencia y un golazo de lujo, sino que aportó desequilibrio.

En video: así fue el partidazo que Luis Díaz jugó en el Bayern Múnich vs. Atalanta, por Champions League

Luis Díaz, tal y como lo ha realizado desde que llegó al Bayern Múnich, presionó alto a la defensa del Atalanta y en múltiples ocasiones los obligó a rechazar el balón hacia el saque de banda.

Además, no solo jugó abierto por la banda izquierda, sino que también apareció por el medio para aprovechar las diagonales de Harry Kane y proponerle 'paredes'.

De igual manera, constantemente le propuso el duelo uno vs. uno a sus rivales para llegar a línea de fondo y centrar o, en caso de que le fuera posible, quedar en posición de remate.

En consecuencia, al minuto 56 ingresó al área, encontró libre a Lennart Karl y lo asistió para el 3-0 parcial.

Además, 14 minutos después, ganó en velocidad a las espaldas de la defensa del Atalanta y le 'picó' el balón al arquero para celebrar el 4-0.

Cada una de las jugadas con las que se destacó Luis Díaz se pueden revivir en este video:

Luis Díaz rompió un récord en Champions League: ¿cuál fue?

Con su anotación vs. Atalanta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, Luis Díaz se convirtió en el máximo goleador colombiano en esa competencia.

El Tribunal de la Federación de Alemania tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO tras la expulsión de Luis Díaz: esto pasó
RELACIONADO

El Tribunal de la Federación de Alemania tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO tras la expulsión de Luis Díaz: esto pasó

El extremo de la Selección Colombia llegó a 14 goles y superó a Jackson Martínez, que convirtió 13, Radamel Falcao García, que celebró 12, y Duván Zapata, que tiene 8.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

La Selección de Irán anunció una decisión de ÚLTIMO MOMENTO para el Mundial 2026

Independiente Santa Fe

Cali y Santa Fe igualaron y se complican en la tabla de posiciones

Luis Díaz

Luis Díaz ya avisa al Real Madrid en Champions League: “Es nuestro objetivo”

Otras Noticias

Venezuela

Los planes de Delcy Rodríguez para Vladirmir Padrino López tras sacarlo del Ministerio de Defensa

Después de 13 años en el poder como escudero de Nicolás Maduro, el artífice de los abusos de las fuerzas de seguridad en Venezuela fue apartado del poderoso cargo.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 19 de marzo de 2026

Este jueves 19 de marzo, hay una tendencia marcada a tomar decisiones rápidas, especialmente en temas personales y laborales, pero el verdadero acierto estará en equilibrar acción con intuición.

Elecciones presidenciales 2026

Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su fórmula vicepresidencial

Transmilenio

Segunda feria de servicios y empleabilidad para usuarios de Transmilenio: ¿Cuándo será?

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?