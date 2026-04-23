Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 23 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 23 de 2026
08:12 a. m.
08:12 a. m.
- Dos muertos dejó un enfrentamiento entre hinchas en la localidad de Santa Fe, en Bogotá.
- La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, destapó graves hechos dentro del gobierno que involucran a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero.
- Noticias RCN está en la Feria Internacional del Libro 2026.