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Reconocida exreina de belleza fue asesinada a tiros: se reveló quiénes son los principales sospechosos

La exreina de belleza fue encontrada sin signos vitales al interior de una vivienda localizada en Polanco, en Ciudad de México.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
07:58 a. m.
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En México se presentó un grave hecho de violencia el pasado miércoles 15 de abril de 2026.

Carolina Flores, la exreina de belleza que se coronó en Miss Teen Universe Baja California, en 2017, fue asesinada al interior de una vivienda.

Cantante fue asesinado a tiros: esto se reportó
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Esta importante modelo fue baleada a la altura de su cabeza y, hasta el momento, los principales sospechosos de lo ocurrido son su esposo Alejandro Sánchez y su suegra Erika María.

Esto se sabe del asesinato de Carolina Flores, la reconocida exreina de belleza de México

El día del asesinato, Carolina Flores se encontraba en una casa localizada en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México, junto a su esposo y su suegra.

Las autoridades, tras las primeras jornadas de investigación, encontraron un arma de fuego, siete casquillos y cuatro balas deformadas en el lugar.

Además, el 16 de abril de 2026, Alejandro Sánchez, la pareja de Carolina Flores, se presentó en la Fiscalía y aseguró que su madre fue la persona que disparó en repetidas ocasiones.

Sin embargo, los investigadores aún no han llegado a una conclusión exacta debido a que la denuncia se realizó un día después y, adicionalmente, el vigilante del edificio asegura no haber escuchado los disparos.

Es así como la investigación continúa en curso y, por ahora, se desconoce el paradero de Erika María, la suegra de la exreina Carolina Flores.

Estas han sido las reacciones tras el asesinato de Carolina Flores, la exreina de belleza de México

Luego de la confirmación del asesinato de Carolina Flores, sus seguidores, conocidos y familiares han pedido justicia.

Cantante fue asesinado a tiros en plena fiesta de cumpleaños
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"No lo puedo creer", "vivía con los enemigos", "exigimos justicia", "lo que pasó duele hasta el alma", "no puede ser una cifra más", "no puede quedar en el olvido" y "que su alma descanse en paz", han sido algunas de las reacciones.

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