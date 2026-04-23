"Cambiarán las reglas": hubo ADVERTENCIA de ÚLTIMA HORA en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Tras finalizar la gala del miércoles 22 de abril, en la que se conoció cómo quedó conformada la placa parcial de nominación y, además, fueron sancionados Alejandro Estrada, Aura Cristina y Juanda Caribe, los presentadores de La Casa de los Famosos Colombia 2026 comenzaron a palpitar la jornada de este jueves.

Y es que Marcelo Cezán y Carla Giraldo no solo explicaron cómo será la prueba de salvación, sino que también anunciaron que habrá dos dinámicas que lo revolucionarán todo.

¿Qué fue exactamente lo que adelantaron los presentadores de la 'casa más famosa del país'? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Cambiarán las reglas de La Casa de los Famosos Colombia 2026: así se anunció

En un video de expectativa que se transmitió en la señal principal del Canal RCN, Carla Giraldo explicó que la prueba de salvación será individual, que volverá a abrirse la 'Caja de Pandora' y que los habitantes tendrán que reacomodarse para dormir.

"La prueba de salvación es individual y el último que quede en pie es el que gana", comenzó señalando.

"El líder abre nuevamente la 'Caja de Pandora', pero esta vez, con lo que encuentra dentro de ese sobre, cambiará las reglas de la casa. Además, se cierra una habitación y todos tendrán que convivir bajo el mismo techo", añadió.

¿Qué más pasará este jueves en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras la intervención de Carla Giraldo, Marcelo Cezán dejó saber que este jueves habrá un nuevo 'congelado' en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Y, aunque aún no se ha revelado cuál es la persona que ingresará, sí se sabe que es un ser muy importante para Aura Cristina, una de las participantes que se encuentra en riesgo de eliminación.

Recuerde seguir cada una de las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la App y la señal principal del Canal RCN.