Dólar sigue cayendo en Colombia: así abrió este 25 de junio de 2026

El dólar continúa mostrando señales de estabilidad y tendencia a la baja en Colombia. Durante la apertura de la jornada de este jueves 25 de junio de 2026, la divisa estadounidense se negoció en $3.424,79, ubicándose por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.428,32.

La diferencia representa una caída de $3,53 frente al valor oficial del día, manteniendo el comportamiento descendente que ha caracterizado al dólar durante gran parte del año. En las primeras operaciones de la jornada se registraron dos transacciones por un total de US$1 millón.

Así se comportó el dólar en la apertura de este 25 de junio

De acuerdo con los datos del mercado cambiario, el precio de apertura se ubicó en $3.433, cifra que también fue el valor máximo y mínimo alcanzado durante los primeros movimientos de la jornada.

Aunque las variaciones son moderadas, el comportamiento del dólar sigue siendo favorable para quienes realizan compras internacionales o tienen obligaciones en moneda extranjera. La divisa se mantiene lejos de los niveles observados durante 2025 y continúa reflejando una tendencia de corrección frente al peso colombiano.

Los analistas han señalado que factores como la estabilidad de los mercados internacionales, el comportamiento de las materias primas y la confianza de los inversionistas han contribuido a la fortaleza reciente de la moneda colombiana.

¿Cómo ha evolucionado el dólar frente a meses anteriores?

Las cifras muestran una reducción importante en comparación con otros periodos. Frente al mismo día del mes pasado, el dólar registra una caída de 6,51%, equivalente a $238,74 menos.

La diferencia es aún más notoria al compararla con junio de 2025. En ese periodo, la divisa se cotizaba $652,83 por encima del valor actual, lo que representa una disminución anual cercana al 16%.

Asimismo, desde el inicio de 2026, el dólar ha retrocedido $328,76, equivalente a una caída de 8,75%.