Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 26 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 26 de 2026
11:48 a. m.
11:48 a. m.
- ¿Qué pasó dentro del Éxito? Alcalde Dumek Turbay reveló detalles
- Atentado en Padilla, Cauca, habría sido perpetrado por las disidencias Farc: esto se sabe
- Más de 1.500 niñas siguen desaparecidas en Colombia: Medicina Legal alerta por violencia sexual y muertes violentas
- Robo en una tienda D1 de Bogotá quedó en video y terminó con 11 capturados