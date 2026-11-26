Miguel Tapia, baterista y fundador de Los Prisioneros, se presentará el sábado 5 de diciembre de 2026 en Andrés Carne de Res Chía.

El músico chileno traerá al escenario algunos de los himnos del rock en español que grabó con la agrupación. El concierto comenzará a las 7:00 p. m. y las entradas se venden en Ticketmaster Colombia.

¿Qué canciones de Los Prisioneros sonarán en Chía?

Entre los temas anunciados para la presentación están “El baile de los que sobran”, “Tren al sur”, “Estrechez de corazón” y “We Are Sudamerican Rockers”. La cita será en la sede de Andrés Carne de Res ubicada en la calle 3 n.º 11A-56 de Chía, Cundinamarca.

Tapia formó Los Prisioneros junto a Jorge González, cantante y bajista, y Claudio Narea, guitarrista. Los tres se conocieron en el colegio en San Miguel, Chile, y debutaron con ese nombre en 1983, según la Biblioteca Nacional de Chile.

Más de cuatro décadas después de aquel debut, Tapia vuelve al repertorio con el que la banda se dio a conocer en América Latina.

¿Cuánto cuestan las boletas para ver a Miguel Tapia?

La entrada general cuesta $90.000, más $11.800 de servicio, para un total de $101.800 por persona, según Ticketmaster. La localidad es de ubicación libre.

Los clientes Tuplús de Bancos Aval pueden acceder a un 20 % de descuento sobre el precio base al pagar con una tarjeta de crédito participante que acumule puntos Tuplús. Con esa tarifa, la boleta cuesta $72.000 y el servicio suma $9.500, para un total de $81.500.

Para aplicar el descuento, el comprador debe seleccionar la opción “ENTRADA | 20% OFF TUPLUS” antes de pagar.

La promoción está limitada a 500 boletas y permite comprar hasta 20 por transacción. El beneficio está sujeto a disponibilidad y se aplica de forma exclusiva, sin combinarse con otras promociones.