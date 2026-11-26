Un avión de carga de la empresa FedEx protagonizó un incidente en las recientes horas. La aeronave se salió de la pista tras su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, lo que obligó a las autoridades aeroportuarias a cerrar las pistas y suspender operaciones de vuelo en una de las fechas de mayor tráfico aéreo del año en Estados Unidos.

Avión de FedEx se salió de la pista en aeropuerto de Miami

El incidente, que ocurrió durante las maniobras de aterrizaje de la aeronave de transporte de carga, generó una interrupción significativa en las operaciones del aeropuerto de Miami, una terminal que funciona como uno de los principales centros de conectividad aérea en el sur de Florida.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami confirmó que no se registraron personas heridas ni fue necesario realizar traslados médicos como consecuencia de este hecho.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar del incidente para evaluar la situación y garantizar la seguridad de las instalaciones aeroportuarias.

La salida de pista del avión de FedEx ocurrió en vísperas del Día de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes en Estados Unidos que tradicionalmente registra uno de los períodos de mayor movimiento de pasajeros en los aeropuertos del país.

Las autoridades aeroportuarias procedieron al cierre temporal de las pistas mientras se realizaban las labores de remoción de la aeronave y las inspecciones de seguridad correspondientes.

Esta medida provocó la suspensión de múltiples vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Miami, afectando los planes de viaje de numerosos pasajeros.

Autoridades investigan incidente con avión de FedEx

FedEx, una de las principales empresas de transporte aéreo de carga a nivel mundial, no ha emitido hasta el momento declaraciones oficiales sobre las causas del incidente ni sobre el estado de la aeronave involucrada.

Las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que provocaron la salida de pista están en curso.