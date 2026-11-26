Transmilenio inició los análisis técnicos y financieros para establecer cuánto costará el pasaje del sistema en 2027. El ajuste tendrá en cuenta variables económicas como el incremento del salario mínimo y la inflación de 2026.

Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de Transmilenio, confirmó que la estructuración de la nueva tarifa ya está en marcha. En declaraciones a El Tiempo y Portafolio, explicó que el cálculo contempla dos factores principales: la capacidad de pago de los bogotanos y los costos operacionales del sistema.

También explicó que el análisis busca reducir la necesidad de recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), mecanismo que permite cubrir parte de la diferencia entre lo que cuesta movilizar a los pasajeros y lo que pagan por el servicio.

¿Cuánto subiría el pasaje de TransMilenio en 2027?

Por ahora, no se ha definido el valor del pasaje de Transmilenio para 2027. El monto dependerá de los resultados de los estudios técnicos y financieros, así como de indicadores que se conocerán entre el cierre de 2026 y el comienzo del próximo año, especialmente el incremento del salario mínimo y la inflación anual.

Estamos considerando dos cosas: uno es la capacidad de pago de los bogotanos, por eso necesitamos datos macroeconómicos como el aumento del salario mínimo, el índice de precios al consumidor y el índice de costos de la construcción. Segundo los costos operacionales del sistema, para que tengamos la menor línea de FET y que podamos seguir prestando el servicio.

¿Cómo afecta la evasión de pasajes las finanzas de Transmilenio?

Otro de los factores que presiona las finanzas de Transmilenio es la evasión del pago del pasaje. Gutiérrez indicó que actualmente el porcentaje de colados se encuentra por encima del 13 %, una situación que representa un costo adicional para la operación y afecta los recursos disponibles para prestar el servicio.

De acuerdo con el gerente, combatir esta práctica requiere acciones de infraestructura, presencia de la Policía, servicios de seguridad y gestores. Sin embargo, también destacó la importancia de trabajar en la cultura ciudadana para reducir el ingreso irregular a las estaciones y portales.

El funcionario estimó que la evasión representa un costo de entre 50.000 y 70.000 millones de pesos por semestre. Esta cifra evidencia el impacto económico de los usuarios que ingresan al sistema sin validar el pago de su pasaje.