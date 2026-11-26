La Contraloría General de la República declaró la responsabilidad fiscal del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y del exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, por las irregularidades en la compra de carrotanques destinados al abastecimiento de agua en La Guajira.

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El fallo supera los 24.000 millones de pesos y hace parte de las acciones para resarcir el detrimento patrimonial ocasionado por el escándalo de corrupción que sacudió a la entidad.

Según informó el organismo de control, en apenas 15 días logró recuperar cerca de 7.000 millones de pesos, resultado de las negociaciones y compromisos asumidos por los exfuncionarios dentro de los procesos que adelantan las autoridades judiciales.

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López y Pinilla ya habían sido señalados por la justicia como piezas clave en el entramado de corrupción relacionado con recursos que debían atender las necesidades de las comunidades de La Guajira y que terminaron comprometidos en una de las mayores investigaciones de corrupción de los últimos años.

Defensa de Olmedo López denuncia riesgos para su seguridad

En medio de la decisión de la Contraloría, el abogado de Olmedo López, José Moreno, lanzó una alerta sobre la seguridad de su cliente y solicitó a la Fiscalía una reevaluación urgente de las medidas de protección.

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El defensor aseguró que la recuperación de recursos anunciada por la Contraloría es consecuencia de la colaboración que López ha mantenido con las autoridades judiciales. Según afirmó, esa cooperación ha permitido reconstruir los hechos, identificar a los involucrados y seguir la ruta de los recursos públicos comprometidos en el caso.

Moreno advirtió además que existen intentos por silenciar al exdirector de la UNGRD y pidió reforzar los esquemas de seguridad para López, su familia y su equipo jurídico. A su juicio, garantizar su protección es fundamental para que continúe compareciendo ante la justicia y aportando información dentro de las investigaciones.

La Fiscalía deberá pronunciarse sobre la solicitud presentada por la defensa y determinar si adopta nuevas medidas de protección.

Nueva cárcel en La Guajira busca aliviar hacinamiento superior al 260 %

Otro de los temas que marcó la agenda judicial fue la inauguración de la nueva cárcel de Riohacha, una infraestructura que permanecía paralizada desde 2021 y que ahora entrará en funcionamiento para enfrentar la crisis carcelaria del departamento.

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El centro penitenciario cuenta con más de 36.000 metros cuadrados y tendrá capacidad para albergar a 1.722 personas privadas de la libertad. La obra fue inaugurada por el presidente Abelardo de la Espriella junto al ministro de Justicia, Iván Cancino.

La nueva prisión busca reducir el grave problema de hacinamiento que enfrenta actualmente el sistema penitenciario en La Guajira, donde el establecimiento existente registra una sobreocupación superior al 260 %.

Durante el acto de inauguración, el mandatario anunció medidas para fortalecer la seguridad en las cárceles del país y evitar que estructuras criminales sigan operando desde los centros de reclusión. Entre las acciones anunciadas se encuentran el bloqueo de señales para teléfonos celulares dentro de los penales y sanciones contra funcionarios que faciliten el ingreso de elementos prohibidos.

“El objetivo es impedir que delincuentes continúen dirigiendo organizaciones criminales desde las cárceles”, señaló el presidente, al advertir que habrá mayores controles sobre las comunicaciones ilegales al interior de los establecimientos penitenciarios.