Por la segunda fecha de los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay 2026-II, Atlético Nacional venció a Independiente Medellín en una nueva edición del clásico paisa y asumió el liderato del grupo A con cuatro unidades.

Con marcador final de 3-1 y goles de Tesillo, Cabrera y Morelos, el 'verdolaga' consiguió su primera victoria del cuadrangular y aprovechó la expulsión del delantero 'poderoso' Medina y remontó el marcador después de iniciar perdiendo.

Con dos asistencias, James Rodríguez fue la gran figura del encuentro y en los últimos partidos se ha convertido en pieza clave en el equipo titular dirigido por Lucas González.

Carlos Antonio Vélez elogió el partidazo de James Rodríguez

En su tradicional programa, Palabras Mayores, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez analizó la victoria de Nacional y elogió el gran partido de James Rodríguez.

"Y un partido excepcional, el mejor que ha jugado en Colombia, don James Rodríguez", sentenció Velez y agregó que fue la gran figura del equipo, apoyándose en el mapa de calor del excapitán de la Selección Colombia, que además de las dos asistencias de gol, registró 6 pases claves; también destacó su sacrificio al momento de marcar y recuperar el balón.

El experimentado periodista deportivo se ha caracterizado por ser crítico del juego de James Rodríguez, pero desde que arribó al fútbol colombiano, ha destacado su actuación en más de un partido, recordando que el nivel del fútbol colombiano lo favorece.

RELACIONADO Se movió la tabla de reclasificación tras la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Nacional tendrá un doble enfrentamiento ante Santa Fe en busca de la gran final

Después de la victoria de Nacional en el clásico y la contundente goleada de Independiente Santa Fe ante Once Caldas, rojos y verdes tendrán un doble enfrentamiento en cinco días para intentar escaparse en la tabla de posiciones del grupo A.

El próximo sábado 28 de noviembre a las 7:30 de la noche, Santa Fe recibirá a Nacional en El Campín y el miércoles 2 de diciembre se volverán a ver las caras en el Atanasio Girardot a las 8:30 de la noche.