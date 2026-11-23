Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 23 noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 23 de 2026
01:23 p. m.
01:23 p. m.
- Con dos drones cargados con explosivos atacaron esta madrugada el comando de Policía de Norte de Santander. Impactaron oficinas y alojamientos de los uniformados.
- Cinco personas muertas y 11 heridas dejó un accidente en CAJAMARCA, Tolima. Una tractomula, al parecer sin frenos, embistió varios vehículos hasta estrellarse contra un asadero.
- Con falsas ofertas de trabajo y promesas de dinero, un hombre de 37 años habría engañado a tres niños de 8 años para abusar sexualmente de ellos. Al parecer, grababa las agresiones.
- A la cárcel alias Blue, capturada en Cali, y señalada de cometer cinco hechos violentos en Bogotá, entre ellos incendios a buses, daños a Transmilenio y ataques a uniformados.
- Noticias RCN conoció en exclusiva audios, chats y fotografías extraídos del teléfono de Eva Ferrer, exconsejera presidencial y persona cercana a Verónica Alcócer.