Un celular a mitad de precio y un mensaje que le da cinco minutos para pagar. Esa combinación merece una pausa. Durante el Black Friday 2026, los estafadores pueden copiar el logo de un comercio y usar anuncios o mensajes para llevarlo a una tienda falsa.

Antes de sacar la tarjeta, compruebe que el descuento aparece en la página o aplicación oficial.

¿Cómo detectar ofertas falsas en el Black Friday 2026?

Abra la aplicación del comercio o escriba en el navegador la dirección que ya conoce. Si el anuncio lo llevó a una página con una letra cambiada en el nombre de la marca, cierre la pestaña. El candado junto a la dirección indica que la conexión está cifrada, pero una tienda falsa también puede tenerlo.

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Compare el precio final, incluido el envío, en otros comercios. Verifique que el modelo y las condiciones coincidan.

Si el vendedor es desconocido, revise sus datos de contacto, las condiciones de devolución y las opiniones publicadas fuera de su página. Desconfíe si le exigen transferir a una cuenta personal por fuera de la plataforma.

“Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico recomendamos ingresar directamente a las páginas o aplicaciones oficiales de los comercios, verificar la identidad del vendedor y utilizar únicamente los medios de pago habilitados por la tienda”, indicó María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva del gremio.

¿Qué hacer si le piden un código o un pago extra?

Si recibe un mensaje sobre un supuesto problema con la entrega, consulte el estado del pedido en la plataforma donde compró. Evite pagar un recargo a través del enlace recibido. Si alguien lo llama en nombre del banco y le pide un código de verificación, cuelgue y comuníquese con la entidad por su línea oficial.

Estas alertas hacen parte de la Semana de la Seguridad 2026, liderada por Asobancaria e Incocrédito. La campaña 'La Galería Antifraude: Exponiendo el engaño' también advierte sobre voces imitadas con inteligencia artificial.