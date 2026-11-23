La defensa de Verónica Alcocer respondió a las revelaciones sobre las conversaciones que habría sostenido su cliente, a través de chats con Eva Ferrer y los favores logísticos que aparecerían en los mensajes extraídos del celular.

En entrevista con Noticias RCN, el abogado Ricardo Gaviria, defendió la cercanía entre ambas mujeres y explicó por qué, a su juicio, no habría irregularidades en el traslado de sus pertenencias en un avión oficial ni en el uso de un vehículo del esquema de seguridad para recogerla en un aeropuerto.

La prueba debería ya haber aparecido (…) se dijo que es que Colombia a través de sus representantes trafica drogas armas y dinero con otros Estados, pues claramente, Eva es una mentirosa.

RELACIONADO Defensa de Verónica Alcocer le responde a Eva Ferrer sobre programa de cocinas tradicionales

La amistad entre Verónica Alcocer y Eva Ferrer que revelaron los chats

Las declaraciones se conocieron después de la filtración de información contenida en cerca de 40 gigabytes de archivos del celular de Ferrer, en los que aparecen conversaciones con el expresidente Gustavo Petro y mensajes que mostrarían una relación cercana con Alcocer.

Entre las revelaciones hay mensajes en los que se tratan como “amiguita hermosa”, luego de que la exprimera dama asegurar que su relación era profesional.

Gaviria sostuvo que no existe contradicción entre ambas versiones. Según explicó, Alcocer reconoció que Ferrer era una persona cercana, con quien tenía amigos en común y que incluso llegó a vivir en su casa.

¿Si se puede hacer un trasteo en un avión del Estado?

Otro de los asuntos abordados fue el transporte desde España hasta Colombia de pertenencias personales de Ferrer, entre ellas maletas, elementos del hogar y una mascota, en un avión oficial.

El abogado aseguró que Alcocer no tenía conocimiento de esa gestión y explicó que, para entonces, Ferrer ya había sido nombrada consejera presidencial, primero para la Niñez y posteriormente para la Reconciliación. Según su versión, el vuelo ya tenía una agenda oficial y debía realizarse de todas maneras, por lo que incorporar las pertenencias no habría generado un gasto adicional para el Estado.

Gaviria sostuvo que Ferrer estaba trasladando su domicilio al país por su vinculación laboral con el Gobierno y consideró que, bajo esas circunstancias, no habría detrimento patrimonial ni uso indebido de recursos públicos.

La recogida en el aeropuerto con un vehículo de la UNP

La entrevista también abordó conversaciones relacionadas con una solicitud para que un conductor del esquema de seguridad de Alcocer recogiera a Ferrer en el aeropuerto, después de un vuelo desde Barcelona, en noviembre de 2021, cuando todavía no era funcionaria pública.

El abogado explicó que ambas trabajaban en un proyecto relacionado con el posicionamiento de la imagen de Alcocer y que, por esa relación profesional y de cercanía, Ferrer pudo utilizar el transporte asignado a su clienta.

Sin embargo, dijo que desconoce las circunstancias exactas de aquella recogida y cuestionó que pueda concluirse, únicamente a partir de los mensajes, que el vehículo fue prestado exclusivamente para ese propósito.

Los señalamientos sobre posibles irregularidades y el uso de recursos oficiales deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.