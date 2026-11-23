Las redes sociales mantienen la atención en los sucesos que se vivieron recientemente en Barranquilla durante la final de la Copa Sudamericana con el encuentro deportivo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Cientos de turistas llegaron a la ciudad para ser testigos de uno de los partido más esperados de los últimos años en el Estadio Metropolitano. Por esto, la fiesta no se hizo esperar ya que la hinchada de ambos equipos celebró su llegada a Colombia incluso antes de que iniciara el juego.

Pero varios sucesos se llevaron la atención en redes sociales ya que la presencia de creadores de contenido famosos y algunas bromas se tomaron drásticamente el internet.

Influencer argentino sufrió gran susto en Barranquilla

Se trata de Davoo Xeneize, reconocido streamer argentino, quien ha obtenido un amplio reconocimiento en internet. Sin embargo, su fama ha crecido especialmente entre el público colombiano ya que el hombre ha tenido la oportunidad de reaccionar a canciones, videos y hasta groserías famosas del país.

La atención ahora se la llevó por cuenta de su más reciente visita a Barranquilla para disfrutar del encuentro deportivo y apoyar a su equipo argentino. El hombre, quien trató de pasar desapercibido, fue captado en la calle en donde un mimo lo interceptó con un perro de títere y un explosivo sonido similar al de un agudo llanto animal.

Este acercamiento generó que el hombre se llevara un gran susto por lo que decidió saltar y alejar al sujeto con un gesto temerario con sus brazos. Pero su reacción ya ha generado una ola de comentarios y críticas en redes sociales ya que cientos de usuarios realizaron memes y señalaron la forma por medio de la cual el argentino terminó alejándose del títere.

¿Qué dijo Davoo sobre su visita a Colombia?

Tras la ola de comentarios, el hombre decidió referirse al tema por medio de su más reciente stream en redes sociales. Según sus comentarios, su reacción fue inesperada ya que no esperaba ser asustado de dicha manera.

“Cómo quieren que me ponga, estoy caminando y veo que un perro me viene con toda y escucho el ruido que hace el perro. Cómo quieren que reaccione, de verdad se los digo. Qué querían que hiciera, las manitos, no entiendo. Me da mucha vergüenza ver este video, me agarró desprevenido”, aseguró el famoso.

