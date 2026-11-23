La congresista republicana María Elvira Salazar envió una carta al propietario de X, Elon Musk, en la que solicita la eliminación de la cuenta del expresidente Gustavo Petro, al considerar que sus publicaciones constituyen una presunta violación de las normas de la plataforma relacionadas con la integridad cívica.

En el documento, fechado el 23 de noviembre de 2026, la legisladora sostiene que el exmandatario colombiano habría realizado "llamados explícitos" para derrocar al actual Gobierno de Colombia mediante acciones violentas.

Según la carta, estas conductas contravendrían las políticas de X sobre manipulación o interferencia en procesos democráticos y cívicos.

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Señalamientos por un video publicado en X

La representante republicana argumenta que su petición se basa en un video compartido por Gustavo Petro el 21 de noviembre a través de su cuenta en X.

De acuerdo con la interpretación expuesta por María Elvira Salazar, en esa publicación el exjefe de Estado estaría promoviendo movilizaciones en las calles que, según afirma, tendrían como objetivo provocar la caída del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el pasado 7 de agosto.

La congresista asegura que este tipo de mensajes representan un riesgo para las instituciones democráticas colombianas y considera que la plataforma debería actuar frente a lo que describe como una vulneración de sus normas internas.

Solicitud de retirar la cuenta del exmandatario

En la comunicación dirigida a Elon Musk, María Elvira Salazar cita apartes de las reglas de X relacionadas con la integridad cívica, las cuales prohíben utilizar el servicio para manipular o interferir en elecciones u otros procesos democráticos. Con base en ello, sostiene que las publicaciones atribuidas a Gustavo Petro incumplirían esas disposiciones.

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La legisladora concluye su carta solicitando formalmente que la red social elimine la cuenta del exmandatario colombiano, al considerar que sus mensajes representan una amenaza para la democracia del país. Hasta el momento, no se conoce una respuesta pública de X ni de Gustavo Petro frente a la petición presentada por la congresista estadounidense.