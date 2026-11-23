Continúa la polémica tras la expulsión de Andrés Marín, jugador de Atlético Nacional, en el partido válido por la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II.

A través de un comunicado oficial, el club 'verdolaga' manifestó la preocupación por el nivel del arbitraje para las finales del fútbol colombiano y le solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol la publicación de los audios del VAR de la jugada que resultó en tarjeta roja.

Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios del VAR de la expulsión de Andrés Marín

Este lunes 23 de noviembre, un día después de que Atlético Nacional publicara el comunicado solicitando los audios del VAR, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer la conversación entre el juez central, Jhon Opsina, y los encargados de dirigir el VAR en dicho encuentro.

"Tras observar las imágenes suministradas, el árbitro decide, de manera equivocada, mantener su decisión de tarjeta roja", expresa la FCF después de analizar la jugada a través del video con los audios del VAR.

De este modo, la FCF brinda su punto de vista en referencia a la polémica jugada y resta por confirmar si el juez Jhon Ospina recibirá alguna suspensión o si volverá a dirigir otro encuentro de los cuadrangulares finales del segundo semestre.

Comunicado del DIM sobre la designación arbitral para el clásico paisa

"Desde el Deportivo Independiente Medellín recibimos con agrado la designación del señor Carlos Betancur como árbitro central del clásico de este miércoles, un compromiso de la mayor importancia para nuestra institución y para el fútbol colombiano", manifestó el club 'poderoso' tras conocerse la terna arbitral para el juego del próximo miércoles 25 de noviembre.

Comunicados apoyando la designación de algún árbitro para un partido de fútbol se han vuelto frecuentes entre los clubes profesionales con el fin de generar algún tipo de presión y evitar errores que perjudiquen los intereses de cada institución.